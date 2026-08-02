ЕО Сеутадағы көші-қон дағдарысына байланысты шұғыл кеңес өткізеді
Мароккодан 50 мыңнан астам мигрант келгеннен кейін Еуроодақ елдерінің ішкі істер министрлері шұғыл жиын өткізбек. Дағдарыс ЕО ішінде де келіспеушілік туғызды.
2 Тамыз 2026, 12:18
БӨЛІСУ
Ең оқылған:
- АҚШ-пен шиеленіс күшейді: Иран қарымта жауапқа әзірленіп жатыр
- Италия мигранттарға байланысты Испаниямен шекарада Шенген ережесін уақытша тоқтатты
- ФИФА әлем чемпионаттарының коммерциялық құқықтарын жеке инвесторларға сатудан бас тартты
- Италияның оңтүстігінде жер сілкінді: зардап шеккендер бар
- Мұнай бағасы шілде айын өсіммен аяқтады: 1 тамыздағы Brent пен WTI құны қанша?