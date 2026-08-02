ЕО Сеутадағы көші-қон дағдарысына байланысты шұғыл кеңес өткізеді

Мароккодан 50 мыңнан астам мигрант келгеннен кейін Еуроодақ елдерінің ішкі істер министрлері шұғыл жиын өткізбек. Дағдарыс ЕО ішінде де келіспеушілік туғызды.

2 Тамыз 2026, 12:18
АВТОР
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istockphoto.com 2 Тамыз 2026, 12:18
2 Тамыз 2026, 12:18
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Фото: istockphoto.com

Еуропалық одаққа мүше елдердің ішкі істер министрлері Испанияның Сеута анклавындағы жағдайға байланысты шұғыл отырыс өткізеді. Соңғы бірнеше күнде бұл аймаққа Мароккодан 50 мыңнан астам мигрант келген.

Испания билігінің мәліметінше, шекарадан өтуге әрекеттенген кезде кемінде 67 адам қаза тапқан. Олардың бір бөлігі суға батып кетсе, енді біреулері толқын сындырғыштың үйіндісі астында қалған. Сонымен қатар билік негізгі мигранттар легі тоқтатылғанын хабарлады. Түн ішінде шекараны жаппай кесіп өту оқиғалары тіркелмеген. Шекара бойына ұзындығы 500 метр болатын қалқымалы бөгет орнатыла бастады, деп жазады The Guardian.

Бұл жағдай Еуропалық одақ ішінде қызу пікірталас туғызды. Италия мен Дания Испанияның әрекетін сынға алып, Рим бір ай мерзімге Испаниямен арадағы Шенген келісімінің қолданысын тоқтататынын мәлімдеді.

Мадрид мұндай шешімді әділетсіз деп бағалады. Испания премьер-министрі Педро Санчестің айтуынша, ЕО елдерінің басым бөлігі елге қолдау білдірген. Алайда кейбір серіктестер саяси мүддені көздеп, жалған ақпарат таратып отыр.

Оның сөзінше, армия араласқаннан кейін мигранттардың басым бөлігі Мароккоға қайтарылған. Сенбі күнгі кездесуде Еуроодақ өкілдері ЕО ішіндегі алауыздықты күшейту мақсатында жалған ақпарат тарату әрекеттері туралы мәліметтерді де талқылады.

Соған қарамастан, Еуропалық комиссияның төрайымы Урсула фон дер Ляйен заңсыз көші-қонмен күресте Еуропа елдерінің бірлігі мен өзара ынтымақтастығы маңызды екенін айтты.

Франция да Испанияны Шенген аймағынан шығару бастамасын қолдамайтынын мәлімдеді.

Испания билігінің мәліметінше, Сеутадағы жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Дегенмен автономия басшысы Хуан Хесус Вивастың айтуынша, қалада әлі де бірнеше мың мигрант қалып отыр. Осыған байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтілген күйінде сақталады.

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