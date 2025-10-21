ЕО-ның Израильге қарсы санкциялары ашық сұрақ болып қала береді

Дипломаттар Палестина аймағындағы жағдайды Израиль билігіне қысымды жеңілдету үшін тым жеңіл деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews арнасына сілтеме жасап.
ЕО-ның Израильге қарсы ықтимал санкциялары Газа секторында нақты және тұрақты өзгерістер болғанша ашық мәселе болып қала береді. Бұл туралы Еуропалық Одақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Каллас Люксембургте Еуроодақ сыртқы істер министрлерімен кездесуінде мәлімдеді.
Атысты тоқтату жағдайды өзгертті, бұл барлығына түсінікті. Дегенмен, біз жер бетінде нақты және тұрақты өзгерістерді көрмейінше, оның ішінде Газаға көмек ағынының артуына қарамастан, санкция қаупі сақталады, - деді Еуроодақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары өкілі Кая Каллас.
Калластың айтуынша, ЕО Израильге қарсы санкцияларын алып тастаудың басқа шарттары журналистер мен гуманитарлық қызметкерлердің Газа секторына кіруі, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдарды шектеусіз тіркеуден тұрады.
Өткен айда Еуропалық комиссия төрағасы Урсула фон дер Лейен Израильмен қарым-қатынасты шектеуді, оның үкіметінің бірнеше мүшелеріне санкция салуды және Израильдің ЕО-мен серіктестік келісімін тоқтатуды ұсынды.
Еске салайық, 10 қазанда жасалған атысты тоқтату келісіміне қарамастан, Израиль армиясы 19 қазан күні палестиналық Хамас қозғалысының әрекетіне жауап ретінде Газа секторының солтүстігіндегі Джабалия ауданына әуе шабуылын жасаған болатын.
Кейінірек Израиль Газаға бірнеше соққыдан кейін атысты тоқтату режимін сақтауды қайта бастағаны хабарланды.
Соңғы 24 сағатта Израиль шабуылдары кезінде Газада 40-тан астам палестиналық қаза тапқаны хабарланды.