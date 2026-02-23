ЕО АҚШ-тың баж салығын көтеруіне қарсы екенін мәлімдеді
Еурокомиссия бұл әрекетті «мәміле-шартқа сәйкес емес және екі тарапқа теңгерімді болмайды» деп бағалады.
Бүгiн 2026, 01:29
Бүгiн 2026, 01:29
Еуропалық комиссия АҚШ Жоғарғы сотының шешіміне байланысты ЕО мен АҚШ арасындағы сауда келісімінің шарттарын сақтауды талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Жұма күні АҚШ Трамп енгізген жаһандық баждарды жойып, 10%-дық уақытша жалпы баж салығын жариялаған, кейін оны 15%-ға дейін көтерген.
Өткен жылғы келісімде ЕО тауарларының көпшілігіне 15% тариф белгіленген, ал кейбір тауарларға нөлдік баж салығы енгізілген. ЕО бұрын келісілген тариф шегінен асып кетпеу керегін ескертеді.
Сауда комиссары Марош Шефчович сенбіде АҚШ-тың Сауда өкілі Джеймисон Грир және сауда министрі Ховард Лутникпен бұл мәселені талқылады.