Еурокомиссия бұл әрекетті «мәміле-шартқа сәйкес емес және екі тарапқа теңгерімді болмайды» деп бағалады.

Еуропалық комиссия АҚШ Жоғарғы сотының шешіміне байланысты ЕО мен АҚШ арасындағы сауда келісімінің шарттарын сақтауды талап етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Жұма күні АҚШ Трамп енгізген жаһандық баждарды жойып, 10%-дық уақытша жалпы баж салығын жариялаған, кейін оны 15%-ға дейін көтерген. Еурокомиссия бұл әрекетті «мәміле-шартқа сәйкес емес және екі тарапқа теңгерімді болмайды» деп бағалады.

Өткен жылғы келісімде ЕО тауарларының көпшілігіне 15% тариф белгіленген, ал кейбір тауарларға нөлдік баж салығы енгізілген. ЕО бұрын келісілген тариф шегінен асып кетпеу керегін ескертеді.

Сауда комиссары Марош Шефчович сенбіде АҚШ-тың Сауда өкілі Джеймисон Грир және сауда министрі Ховард Лутникпен бұл мәселені талқылады.

