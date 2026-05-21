Енді қазақстандықтардың банк шоты аяқ астынан бұғатталмауы мүмкін
Мәжілісте атқарушылық жазба туралы азаматтарды алдын ала ескерту мәселесі көтерілді
Мәжілісте қаралып жатқан нотариаттық қызмет мәселелері жөніндегі заң жобасында борышкерлерді атқарушылық жазба туралы міндетті түрде алдын ала хабардар ету тетігі ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Мәжіліс депутаты Нұрсұлтан Байтілесов айтты.
Депутаттың сөзінше, қазіргі таңда көптеген азаматтар атқарушылық жазба жасалғаны туралы тек банк шоттары бұғатталғаннан кейін ғана біліп жатады.
Өкінішке қарай, азаматтар атқарушылық жазба жөнінде көбіне кеш хабардар болады. Көп жағдайда олар бұл туралы банк шоттары бұғатталған кезде ғана біледі, – деді депутат.
Осы олқылықты жою мақсатында заң жобасында борышкерге атқарушылық жазбаның көшірмесін «электрондық үкімет» порталы арқылы және SMS-хабарлама жіберу арқылы жеткізу міндеті қарастырылған. Сонымен қатар хабарламаның нақты жеткізілгені арнайы тіркеліп отырады.
Қазіргі уақытта бұл тетік пилоттық жоба аясында іске асырылып жатыр. Атқарушылық жазба рәсімделген сәтте борышкерге автоматты түрде SMS-хабарлама жолданады.
Депутаттың айтуынша, бұл жүйе азаматтарды уақытылы хабардар ету көрсеткішін айтарлықтай арттырған.
Ұсынылып отырған шаралар азаматтарды тек хабардар етіп қана қоймай, олардың өз құқықтары мен мүдделерін қорғау мүмкіндігін уақытылы пайдалануына жол ашады, – деді Нұрсұлтан Байтілесов.
