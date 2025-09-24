Енді 6 жасқа толған балалар жазға дейін балабақшада қала алады

Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов балабақшаларға қатысты маңызды түзетулер енгізілгенін айтты. Бұл өзгерістер әсіресе 6 жасқа толатын балалардың мектепке дейінгі кезеңде қалып қою мәселесін шешуге бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазіргі кезде балабақшаларда жиі кездесетін мәселе – бала алты жасқа толған күні-ақ оны балабақшадан шығарып жіберуі. Мысалы, бала 15 немесе 16 қаңтарда алтыға толса, оны мекеме бірден шығарып, ата-аналар қиын жағдайда қалады. Ал 1-сыныпқа тек қыркүйек айында барады. Осы уақыт аралығында бала қайда болады? – деді депутат.
Асхат Аймағамбетовтың айтуынша, бұл олқылықтың орнын толтыру үшін заңға нақты норма енгізілген.
Бұдан былай, бала қаңтарда немесе көктемде алты жасқа толса да, жаз мезгіліне дейін – яғни мектепке барғанша – сол балабақшада қала береді. Бұл ата-аналар мен балалар үшін маңызды жеңілдік, – деді ол.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Асхат Аймағамбетов аталған заң жобасының негізгі жаңалықтарын тізбектеп көрсеткен еді.