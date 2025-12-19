Еңбек адамының жаңашыл бастамасы

Жамбыл ауданы, Қызылдихан ауылы биыл тағы бір қуанышты жаңалыққа куә болды. Ауылдың еңбек адамы Ардақ Қосыбаев өзінің ерекше еңбегімен ел назарына ілікті. Ардақ мырза көп жылдар бойы төрт түлікпен айналысып келді. Ол жылдар бойы мал шаруашылығын дамытып, ауылға үлгі болды. Ал биылдан бастап Ардақ Қосыбаев жаңа бір қадамға бет алды. Енді ол аймақта балық шаруашылығын дамытуға үлес қоспақ ниетте. BAQ.KZ тілшісі балық баққан шаруамен жүздесті.
Ол өзінің жеке кәсіпкерлігін бастады. Жеке кәсіпкерлік жолы ешқашан оңай емес екенін Ардақ жақсы біледі. Дегенмен, еңбекқорлығы мен табандылығы оған жаңа мүмкіндіктер ашты. Ардақ Қосыбаев ауыл тұрғындарына ерекше жаңалық әкелді. Ол балық шаруашылығын дамытуды қолға алды. Бұл бағыт ауыл үшін мүлде жаңа әрі перспективалы болып отыр. Балық өсірумен айналысу ауылдағы жұмыс орындарын көбейтеді. Сонымен қатар, ауылдағы жастардың еңбекпен шұғылдануына мүмкіндік береді. Ардақ мырзаның бастамасы ауыл тұрғындары тарапынан жылы қабылданды. Ол өз тәжірибесімен бөлісіп, жаңадан кәсіп бастағандарға кеңес беріп жүр.
Мен көп жыл бойы мал шаруашылығымен айналыстым. Бұл сала мен үшін тәжірибе мен білімнің негізін қалады. Алайда соңғы уақытта мен өзімнің жерім мен еңбегімді тиімді пайдалануды ойладым. Мен қосымша табыс көзін жасауға бел будым. Сол себепті жаңа бизнес саласын зерттей бастадым. Мен нарықты, сұранысты және табыс мүмкіндіктерін зерделедім. Осы зерттеулер нәтижесінде балық шаруашылығы қызық екенін түсіндім. Мен бұл саланың тұрақты әрі тиімді бизнес бола алатынын бағаладым. Балық шаруашылығы мен үшін жаңа тәжірибе болмақ. Мен өзімнің жер учаскемді осы мақсатқа пайдалану туралы шешім қабылдадым. Алғашқы қадам ретінде су қоймаларын дайындауды жоспарладым. Мен қажетті жабдықтар мен құралдарды сатып алдым. Сонымен қатар, кәсіби мамандармен кеңесіп, тәжірибе жинадым. Мен әр түрлі балық түрлерін өсіруді зерттедім. Сапалы жем мен күтімнің маңызын түсіндім. Балық өсіру процесі маған қызықты әрі шыдамдылықты талап ететінін көрсетті. Мен өндірісті тиімді ұйымдастыру жолдарын іздедім. Осы кәсіп арқылы мен қосымша табыс табуды көздеп отырмын. Балық шаруашылығы мен үшін тұрақты және перспективалы бизнес болмақ. Мен өз еңбегім мен ресурстарымды тиімді пайдаланып, жаңа салада табысқа жетуге дайынмын – дейді кәсіпкер Ардақ Қосыбаев.
Қазір "Әмір" шаруа қожалығы 2500 гектар аумақты қамтиды. Шаруа қожалығының көлдеріне 10 мың сазан балығы жіберілді. Кәсіпкердің айтуынша, балықтар үш мезгіл жемденіп, суының тазалығы үнемі қадағаланады, ал көлдің қоршаған ортасына – әсіресе құстарға – ерекше көңіл бөлінеді.
Біз табиғатпен үйлесімді жұмыс істеуге тырысамыз. Табиғатты қорғау біздің басты мақсатымыздың бірі. Қолымыздағы ресурсты тиімді пайдалану маңызды. Әрбір ресурс ауылымызға пайда әкелуі тиіс. Біз өзіміздің ауылымызда жаңа жұмыс орындарын ашқымыз келеді. Жұмыс орындары тұрғындардың тұрмысын жақсартады. Бұл ауылымыздың дамуына үлес қосады. Біз болашақта демалыс орны ашуды жоспарлап отырмыз. Демалыс орны ауыл тұрғындары үшін де, қонақтар үшін де қызықты блатынына сенімдімін. Мұнда адамдар балық аулай алады. Сондай-ақ табиғатпен тынығып, демала алады. Біз экотуризмді осылай дамытқымыз келеді. Бұл ауылдың көріктенуіне де септігін тигізеді. Біз табиғат ресурстарын да сақтап қалуды ойлаймыз. Ауыл тұрғындары жаңа мүмкіндіктерге ие болады. Жұмыс орындары жастардың қалаға кетпеуіне көмектеседі. Біз ауылымызды тартымды әрі жайлы етуге тырысамыз. Барлық жоспарларымыз табиғатпен үйлесімді болуға бағытталған. Біз осы арқылы ауылымыздың болашағын жарқын етуді мақсат етеміз, – дейді Ардақ Қосыбаев.
Бүгінде шаруа қожалықтың мақсаты – жылына 100-150 тонна балық шығару. Бұл ауыл экономикасына қосымша табыс әкеліп қана қоймай, жастарға жұмыс орындарын ашуға да септігін тигізеді. Қосымша жұмысшылар алынып, өндіріс кеңейтілуі жоспарлануда. Экономикалық тұрғыдан тиімді әрі табиғатты қорғайтын бұл кәсіп ауыл тұрғындары үшін шабыт беретін жаңа бастама болып отыр. Ардақ Қосыбаевтың табанды еңбегі мен болашаққа деген жоспары ауылдағы кәсіпкерлік әлеуеттің өсіп келе жатқанын айқын көрсетеді.
Менің басты мақсатым – өз ауылымды дамыту. Бұл мақсат мен үшін өте маңызды. Ауыл – менің туған жерім. Ауылда өмір сүретін адамдар мен үшін қымбат. Сондықтан ауылдың дамуы – менің басты армандарымның бірі. Ауылды дамыту тек инфрақұрылымды жақсарту емес. Бұл жерде адамдардың тұрмыс сапасын арттыру да маңызды. Сол себепті мен кәсіпкерлікпен айналысып келемін. Бұл сала ауылға көп пайда әкеледі. Бірақ мен табиғатқа зиян келтіргім келмейді. Табиғатты қорғау – менің басты қағидаларымның бірі. Су ресурстарын тиімді пайдалану керек. Сонда ғана балық шаруашылығы тұрақты болады. Мен өз ісімді жауапкершілікпен жасаймын. Бұл тек жеке пайда табу үшін емес.Мен болашақ ұрпаққа ойлаймын. Олар таза және тиімді кәсіппен өмір сүрсе деймін. Сондықтан мен әр қадамымды жоспарлап жасаймын. Жоспарсыз кәсіп ешқашан ұзаққа бармайды. Мен ауылдағы адамдармен тығыз байланыстамын.Олардың қажеттіліктерін ескере отырып, ісімді дамытамын. Бұл менің кәсібімді әрі тиімді етеді. Сонымен қатар, ауылға жаңа жұмыс орындары ашылады. Осылайша менің басты мақсатым – ауылды дамыту және келер ұрпаққа пайдалы кәсіп орны қалдыру, – дейді кәсіпкер.
Ардақ Қосыбаевтың жұмысқа деген құлшынысы көпке үлгі. Ауылдағы адамдар оны еңбек адамы деп мақтанышпен атайды. Жұмысшы мамандықтардың қадірі әрдайым жоғары болған. Ардақ мырза бұл қағиданы өз өмірімен дәлелдеп отыр. Балық шаруашылығын дамыту үшін ол арнайы құрал-жабдықтар алды. Сонымен қатар, су қоймаларын тазалау мен дайындауға көп көңіл бөлді. Ардақ мырза жұмысты бастаған сәттен бастап, барынша жүйелі жұмыс жүргізуде. Ол әрбір қадамды жоспарлап, нәтижеге жетуді мақсат етеді. Ауыл тұрғындары оның ісін бақылап, қолдау көрсетуде. Көптеген жастар Ардақ мырзаның жұмыс тәсілін үйренгісі келеді. Бұл бастама ауылдағы еңбек мәдениетін одан әрі дамытады. Балық шаруашылығы тек табыс әкеліп қана қоймай, ауылдың азық-түлік қауіпсіздігін арттырады. Ардақ Қосыбаевтың үлгісі басқа кәсіпкерлерге де дем береді. Жамбыл ауданының келешегі үшін мұндай бастамалар өте маңызды. Ауылдағы еңбек адамының еңбегі мен табандылығы қоғамда құрметке лайық. Қызылдихан ауылының тұрғындары енді ауылдағы бұл жаңа бастаманы үлкен үмітпен бақылап отыр. "Әмір" шаруа қожалығы тек ауыл экономикасын емес, ауыл тұрғындарының өмір сапасын да жақсартуға бағытталған жобаның үлгісі бола алады.