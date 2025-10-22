Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ең төменгі жалақы өсе ме? – Үкімет жауабы

Бүгiн, 12:48
127
Бөлісу:
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Мәжіліс кулуарында Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов депутаттардың ең төменгі жалақы мөлшерін (ЕТЖ) 110 мың теңгеге дейін көтеру туралы ұсынысына жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қорытындысында, әрине, депутаттардың қандай шешім қабылдайтыны белгілі болады. Бірақ қазіргі бюджет жобасында ЕТЖ-ны көтеруге арналған қаражат көзделмеген, – деді Ержан Біржанов.

Белгілі болғандай, депутаттар ең төменгі жалақы мөлшерін ұлғайту туралы бастаманы үш жылдық бюджетке қатысты қорытындыда көрсеткен.

Әлеуметтік-мәдени даму комитеті ең төменгі жалақыны 85 мың теңгеден 110 мың теңгеге дейін арттыру қажет деп санайды, – делінген құжатта.

Еске салайық, бүгін Мәжілісте 2026 жылға арналған республикалық бюджет жобасы қаралып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ет ауылда 3 мың теңге, ал қалада 6 мың теңге: Зайытов делдалдардың әрекетін сынады
Келесі жаңалық
Пашинян: Армения мен Әзербайжан арасындағы келісімге Қазақстан елеулі үлес қосты
Өзгелердің жаңалығы