Елордалық студенттер қытай мәдениетіне саяхат жасады

Бүгiн, 17:19
144
PHOTO

Астанадағы Қытай Халық Республикасының елшілігі алғаш рет қазақстандықтарға өз есігін айқара ашты. Ашық есік күніне келгендер үшін Қытайға “саяхат” ұйымдастырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Елшілік аумағында дәстүрлі қытай мәдениетінің көріністері ұсынылды. Келушілер шай рәсімінің нәзік дәстүрімен танысты, қытай каллиграфиясының қыр-сырын көрді, ежелгі Вэйцы ойынын ойнады. 

Ханьфу ұлттық киімінің үлгілері қонақтарға ежелгі Қытайдың сұлулығы мен эстетикасын паш етті.

Сонымен қатар көрме заманауи Қытайдың даму жетістіктерін де қамтыды. Мұнда қытайлық мобильді телефондар мен жаңа буын автомобильдері, жел генераторларының үлгілері мен медицинадағы заманауи жаңалықтар таныстырылды.

Қытайдың тарихи-мәдени тамырлары өте терең. Ал бүгінгі шарада сіздер елдің мәдениетін де, қарқынды дамып келе жатқан әлеуетін де сезіне алдыңыздар. Қытай әрқашан өзге елдермен өзара тиімді ынтымақтастыққа және ортақ прогреске дайын, - деді Қазақстандағы Қытайдың Төтенше және өкілетті елшісі Хань Чуньлинь.

Іс-шараға елордалық оқушылар мен студенттер де қатысты. Олар Қытайдың мәдениеті мен заманауи технологияларына ерекше қызығушылық танытты.

Жастар қанаты “Жастар рухы” өкілдері Қытаймен тәжірибе алмасу туралы айтты.

Былтыр біздің делегация Пекин, Шанхай, Сиань қалаларында болды. Жастар Қытайдағы инновациялар мен мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдауды өз көзімен көрді. Бұл бізге үлкен шабыт берді, - деді “Жастар рухы” жастар қанатының жетекшісі Акерке Искандерова.

Ашық есік күнінде сондай-ақ Қазақстан мен Қытайдың бірлескен кәсіпорындары өз өнімдерін көрсетті. Мысалы, көрмеге қатысушы компанияның бірі май, ұн және лапша өнімдерін таныстырса, Сиань қаласынан келген қытайлық дәрігерлер дәстүрлі медицинаның емдеу әдістерін көрсетті.

Қатысушылардың айтуынша, шара Қытайды жаңа қырынан тануға мүмкіндік берді.

Шай дәстүрі мен каллиграфиясы да, заманауи технологиялары да қатты әсер етті. Бұл біз үшін ерекше тәжірибе болды, - деді елордалық студент Дина Болатова.

Ұйымдастырушылар мұндай ашық шаралар жастардың Қытай туралы білімін кеңейтіп қана қоймай, екі халық арасындағы достықты да нығайтатынына сенімді.

