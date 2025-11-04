Елордада Astana Media Week 2025 өтеді

5-7 қараша күндері Астанада Орталық Азиядағы ең ірі медиа іс-шара «Astana Media Week 2025» өтеді. Биыл «Ұлтқа қызмет ету – медиа миссиясы» тақырыбы аясында медиа мамандар, халықаралық серіктестер және мемлекеттік ұйымдар жиналып, ой қозғайды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үш күн бойы қатысушылар үшін медиаэтика, деректі фильм, жасанды интеллектпен жұмыс жасау, имидж қалыптастыру, цифрлық коммуникациялар, дата-журналистика және журналистердің біліктілігін арттыру бойынша пленарлық және панельдік пікірталастар, баяндамалар, жабық питчинг-жобалар мен тәжірибелік шеберлік сабақтар ұйымдастырылады.
Спикерлер қатарында Euronews, Anadolu Agency, TRT Avaz Kanal, «Хабар», «Qazaqstan», Atameken Business, NUR.KZ және Өзбекстан, Түркия, Еуропадан келген сарапшылар бар.
Арнайы стриминг платформалар нарығына арналған сессиялар да өтеді. Оған TV+, Кинопоиск, Unico Play, Birge TV, Freedom Media өкілдері қатысады.
Екі күн бойы медиаорталық холлында 50 метрлік LED-экранда «Astana Media Week 2025» Контент-маркеты өтеді. Бұл жерде жаңа форматтар мен халықаралық кооперациялар таныстырылады. Контент-маркет продакшн-компаниялар, дистрибьюторлар мен платформалар арасындағы іскерлік кездесулерге арналған алаң болмақ. Мұнда жаңа идеялар, пилоттық жобалар және Қырғызстан, Өзбекстан, Қытай мен Қазақстан нарықтарына арналған бірлескен өнім жасауға мүмкіндіктер ұсынылады.
«Astana Media Week 2025» аясында ең белсенді қатысушыларға арнайы сыйлықтар қарастырылған. Жетекші стриминг және медиамониторинг компаниялары үздік сұрақ қойған қатысушыларға жылдық жазылым сертификаттарын және Самарқанға сапар жолдамасын табыстайды.