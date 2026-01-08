Еліміздің кітапханалары 240 мыңнан астам әдебиетпен толықты

2025 жылы 119-дан астам кітап 240 500 дана таралыммен басылып, еліміздің өңірлік кітапханаларына жеткізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олардың қатарында «Шоқан. Ерек туған феномен» фотоальбомі, Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған еңбектер, «Бақытсыз Жамал» шығармасы, сондай-ақ Ілияс Есенберлин, Жұмекен Нәжімеденов, Қадыр Мырза Әлі және Тұманбай Молдағалиевтің шығармалар жинағы бар.
Халықаралық ынтымақтастық аясында Италия тарапының қолдауымен Шоқан Уәлиханов туралы кітаптың итальян және ағылшын тілдеріне аударылған нұсқасының таныстырылымы Рим қаласында өтті.
ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі еліміздің Майндағы Франкфурт қаласында өткен ең ірі халықаралық кітап жәрмеңкесіне екінші рет қатысуын да қолдады. Көрмеде ұлттық павильон ұйымдастырылып, мерейтойлық басылымдар, соның ішінде жеті тілге аударылған «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа Ұлағат» атты еңбегі таныстырылды. Ал «Бақытсыз Жамал» романы ұлттық прозаның алғашқы туындыларының бірі ретінде халықаралық деңгейде жоғары бағаға ие болды.
Қазақ әдебиетін насихаттау жұмысы ел ішінде де жалғасын тапты. Мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері Бейжің мен Гуанчжоу қаласында өткен халықаралық кітап көрмелеріне қатысып, классиктер мен қазіргі заман авторларының шығармаларын таныстырды.
Жас жазушыларды қолдауға ерекше көңіл бөлінді. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі мен Қазақстан Жазушылар одағы арасындағы стратегиялық серіктестік аясында жаңа авторлар буынын қалыптастыруға бағытталған үш ауқымды жоба жүзеге асты.
Нәтижесінде 35 көркем және ғылыми-танымдық жинақ жарық көріп, кітапханаларға жеткізілді.