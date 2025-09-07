Елімізде темекі өндірісі мен импорты қысқарды

Тауарларды таңбалау мен қадағалауға арналған Tañba бірыңғай операторы жүйесінің мәліметіне сәйкес, Қазақстанда темекі өндірісі мен импорты қысқарды, ал басқа темекі өнімдері бойынша өсім бар, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылдың басынан бері республикада 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда қыздырылатын темекі өнімдері (стиктер) 69%-ға көп өндірілді және импортталды. Кальянға арналған темекі өндірісі мен импорты екі есе өсті – 766 мыңнан 1,7 миллион қаптамаға дейін.
Соңғы жылдары темекі көлемі азайып келеді – 2021-2023 жылдары елде барлығы 950 миллионнан 1 миллиардқа дейін қаптама өндіріліп, импортталды, ал 2024 жылы олардың саны 844 миллионға дейін азайды.