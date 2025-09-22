Елімізде құрылыс жұмыстарының көлемі артты

2025 жылғы қаңтар-тамыз айларында құрылыс жұмыстарының көлемі 18,1% өсіп, 4 851 млрд теңгені құрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өсім елдің 18 өңірінде байқалды. Ең жоғары көрсеткіштер Қызылорда (+44,6%), Солтүстік Қазақстан (+41,5%), Батыс Қазақстан (+37,5%), Қостанай (+35,6%), Жетісу (+29,6%) және Түркістан (+27,2%) облыстарында тіркелді.
Атқарылған жұмыстардың негізгі бөлігі жолдар мен метро құрылысына (24,3%), тұрғын емес ғимараттарға (21,8%) және тұрғын үйлерге (13%) тиесілі.
Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жалпы алаңы былтырғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда 4,5% өсіп, 10 935,3 мың шаршы метрді құрады. Оның ішінде 21,1 мың – жеке үйлер, 1,1 мың – көппәтерлі үйлер, 23 – жатақхана.
Сегіз айда білім беру саласында 145 мың оқушыға арналған 140 мектеп салынды, оның ішінде 55-і ауылдық жерде. Сондай-ақ 4,2 мың орынға арналған мектепке дейінгі 27 (15-і ауылда) ұйым ашылды. Ең көп мектеп Түркістан облысында (21), Астанада (17) және Жамбыл облысында (14) пайдалануға берілді. Жаңа балабақшалардың саны бойынша да Түркістан облысы көш бастап тұр – 8 нысан.