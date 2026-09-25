Елімізде бір апта ішінде бірқатар азық-түлік тауарларының бағасы арзандады
2026 жылғы 23 қыркүйектегі жағдай бойынша есепті аптада Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бірқатарының бағасы төмендеді.
Апта ішінде пияздың бағасы 4,3%-ға, сәбіздің – 2,8%-ға, алманың – 2,5%-ға, қиярдың – 1,3%-ға, картоптың – 0,9%-ға, қант пен тауық етінің бағасы 0,5%-ға, сүйекті сиыр етінің бағасы 0,4%-ға төмендеді.
Қандай азық-түліктің бағасы өзгермеді?
Есепті аптада қой етінің, тауықтың, сүзбенің және қырыққабаттың бағалары өзгеріссіз қалды.
Өңірлердегі ахуал
Өңірлер бөлінісінде еліміздің бірқатар қаласында дефляциялық динамика байқалды. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының жалпы деңгейі бір апта ішінде Қарағандыда 0,4%-ға, Ақтөбе мен Жезқазғанда – 0,2%-ға, Түркістанда – 0,1%-ға төмендеді.
Бірқатар қалада азық-түлік бағасы өзгермеді
Астана, Алматы, Көкшетау, Шымкент, Қонаев, Павлодар және Семей қалаларында бағалар алдыңғы апта деңгейінде сақталды.
Республика бойынша пияздың орташа бағасы килограмына 142 теңгені құрады, бұл ретте ең төмен баға Талдықорған қаласында – килограмына 107 теңге тіркелді.
Ел бойынша сәбіздің орташа бағасы килограмына 215 теңгені құрады, бұл ретте ең төмен баға Павлодар қаласында – килограмына 140 теңге тіркелді.
Республика бойынша алманың орташа бағасы килограмына 727 теңгені құрады. Ең төмен бағалар Шымкент қаласында – килограмына 554 теңге деңгейінде тіркелді.
Қызанақтың республика бойынша орташа бағасы килограмына 668 теңгені құрады. Ең төмен бағалар Тараз қаласында – 412 теңге және Түркістан қаласында – 416 теңге деңгейінде тіркелді.
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