Елімізде адамдардың денсаулығын некеге дейін тексеру ұсынылды

Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға депутаттық сауал жолдап, балалар арасындағы мүгедектік диагноздарының алдын алу үшін генетикалық тестілеу жүйесін енгізу қажет екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Депутат Магеррамовтың айтуынша, Қазақстанның әлеуметтік мемлекет ретінде зейнеткерлерді, мүгедектерді және басқа да әлеуметтік көмек қажет ететін азаматтарды қолдауға міндеттілігі бар. Алайда, мүгедік балаларды туу – өсіп келе жатқан және қайтымсыз мәселе, әрі бұл көп жағдайда ата‑аналардың еңбек нарығынан шығып қалуына әкеледі.
Мұндай балаларды тұрақты күтіп-бағу ата‑аналарға эмоционалдық‑психологиялық жүктеме қояды, біреуінің жұмыстан шығуына мүмкіндік береді, – делінген сауалда.
Депутат әлемдік тәжірибенің көрсеткеніндей, кей елдер генетикалық аурулары бар балалардың тууын алдын ала болдырмау үшін некеге тұратын немесе балалы болуды жоспарлап отырған жұптар үшін генетикалық тексерулерді ерікті негізде, бірақ қолжетімді түрде енгізуді ұсынып отыр.
Депутат ұсынған шаралар:
- Жас жұптар мен болашақ ата‑аналар үшін алдын ала, ерікті генетикалық тексерулерді тегін немесе мемлекет тарапынан қаржыландырылатын түрде енгізу;
- Carrier screening және кариотип әдістерін қолдануды кеңейту — мұнда жұптардың тұқым қуалайтын ауруларға ұшырау қаупі анықталады;
- Бұл жүйе азаматтардың генетикалық ауруларға қарсы сау болуы мен балалардың мүгедік болып туылмай, елдің адам ресурсының сау бөлігін арттыруға бағытталады.