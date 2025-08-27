Елімізде 360-тан астам тәлімгер жетім балалардың өмірге бейімделуіне көмектесуде

Қазақстанда жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жеке қолдау көрсетуге бағытталған тәлімгерлік институты дамып келеді. Бүгінгі таңда республика бойынша 20 өңірде 360-тан астам азамат тәлімгер атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тәлімгерлік ақысыз негізде жүзеге асырылады және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан 10 жастан асқан балаларды қамтиды. Жобаның мақсаты – балалардың әлеуметтенуіне ықпал ету және оларды өз бетінше өмір сүруге дайындау.
Қазақстанда тәлімгерлерге міндетті сертификаттау тәртібі енгізілген. Тәлімгер болғысы келетін азаматтар тәлімгерлік ұйымдарында оқудан өтіп, біліктілігін растайтын сертификат алады. Міндетті оқыту тәлімгерлердің қажетті білім мен дағдыға ие болып, балаларға тиімді қолдау көрсетуіне мүмкіндік береді.
Тәлімгер – бұл баланың жанынан табылып, оған жол көрсететін адам. Әркім тәлімгер бола бермейді. Бұл – үлкен жүрек пен адал ниетті, жауапкершілікті қажет ететін іс. Сол себепті біз оқыту мен сертификаттауды енгіздік. Балаларға шынымен қамқор бола алатын, сенімді адамдар ғана тәлімгер болуы тиіс, – деп атап өтті Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова.
Айта кетейік, тәлімгерлік институты Қазақстанда 2024 жылы заңнамалық түрде енгізілді.