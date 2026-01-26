Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Елімізде 28 қаңтарда теледидар мен радио уақытша өшеді

Кеше, 22:18
Қазақстанда 28 қаңтар күні жоспарлы профилактикалық шаралар жүргізу мақсатында теледидар мен радио уақытша өшіріледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы "Қазтелерадио" АҚ мәлімдеді.

Техникалық жұмыстар сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін жүргізілетін болады. Осы уақытта Otau TV спутниктік теледидары, эфирлік цифрлық және аналогтық телерадио хабарларының таралуында, сонымен қатар деректерді жолдау мен телефония қызметтерінде уақытша үзілістер болуы мүмкін.

Жүйе қызметтері қалпына келтірілгеннен кейін хабар тарату қайтадан тұрақты режимде жалғасады.

