Елімізде 124 вокзал жөндеуден өтеді

Қазақстанда теміржол вокзалдарын жаңғырту бойынша ауқымды бағдарлама орындалып жатыр. Осы жоба аясында облыс орталықтарында, шағын қалалар мен елді мекендерде орналасқан 124 вокзал бір уақытта жаңартылып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Олардың көпшілігі кеңес дәуіріне дейін немесе кеңестік кезеңде салынған және соңғы 30-40 жылда күрделі жөндеуден өтпеген. Техникалық тексеру нәтижесінде кейбір вокзалдар апатты деп танылды. Мұндай ғимараттар бұзылып, олардың орнына заманауи жаңа вокзал кешендері салынып жатыр. Бағдарлама аясында вокзал аумақтары кеңейтіліп, инженерлік жүйелер жаңартылады. Сондай-ақ қасбеттер мен ішкі көрініс, күту залдары мен жолаушылар платформалары жөнделеді. Санитарлық жағдай мен қауіпсіздік деңгейі де жақсартылады, – деп хабарлады Көлік министрлігі.
Жобаны іске асыру вокзалдардың өткізу қабілетін арттырып, көлік қызметінің сапасын жақсартуға және қозғалысы шектеулі азаматтар үшін қолжетімді орта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жөндеу жұмыстарын облыстық әкімдіктер таңдаған мердігер ұйымдар жүргізеді.