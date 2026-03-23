Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Miami Open турнирінің төртінші айналымына өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үшінші айналымдағы кездесуде әлемнің екінші ракеткасы екі сетте WTA рейтингінде 27-орында тұрған украиналық теннисші Марта Костюкты жеңді.
Матч Рыбакинаның 6:3, 6:4 есебімен жеңісімен аяқталды. Қазақстандық спортшы өз доп беруінде сенімді ойнап, шешуші брейк-пойнттарды сәтті пайдалана білді. Бұл оған екі партияда да басымдыққа ие болып, жеңіске жетуге мүмкіндік берді.
Майамидегі турнирдің ширек финалына жолдама үшін Елена әлемдік WTA рейтингінде 68-орында тұрған Аустралия өкілі Талия Гибсонмен кездеседі.