Елдос Сметов "Әлемнің үздік дзюдошысы" атануы мүмкін

Халықаралық дзюдо федерациясы 2024 жылғы IJF Judo Awards сыйлығына «Ең үздік ер дзюдошы» номинациясы бойынша шорт-лист ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ерлер арасындағы жылдың үздік дзюдошысы (Male Judoka of the Year)» аталымы бойынша Париж Олимпиадасының 7 чемпионы үміткер болса, «Үздік иппон (Best Ippon)» аталымында 20 дзюдошының таңдаулы әдістері іріктелген.

Шорт-листке енген үміткерлерді IJF сайты арқылы көрермендердің дауыс беруі негізінде анықтаған. ҚР ҰОК баспасөз қызметінің хабарлауынша, жеті үміткерден үш дзюдошы қазақстандық Елдос Сметов, Хидаят Гейдаров (Әзірбайжан) және Лаша Бекаури (Грузия) енген.

Бұл номинациядағы жеңімпазды енді IJF сарапшылар комиссиясы таңдайды.