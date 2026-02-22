Елдің барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды

Қазақстанның басым аймағында қар жауып, тұман түсіп, көктайғақ болады деп күтілуде.

Бүгiн 2026, 20:51
"Қазгидромет" 23 ақпанда Алматы, Астана, Шымкент қалаларында және Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Астана – кей уақытта қар жауады, бұрқасын болады, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-батыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с.

Алматы – түнде және таңертең тұман түседі.

Алматы облысы – түнде және таңертең оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман болады, жолдарда көктайғақ. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15–20 м/с.

Қонаев – түнде және таңертең тұман, күндіз желдің екпіні 15–20 м/с.

Жетісу облысы – шығысында, орталығында және таулы аудандарында кей уақытта тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан соғады, күндіз екпіні 15–20 м/с, Алакөл маңында кей уақытта 23–28 м/с дейін жетеді.

Ақмола облысы – қар жауады, бұрқасын болады, көктайғақ. Түнде солтүстігінде және шығысында кей уақытта қалың қар жауады. Батысында, солтүстігінде және шығысында тұман. Жел солтүстік-батыстан соғады, түнде және күндіз екпіні 15–20 м/с.

Көкшетау – қар жауады, бұрқасын, түнде кей уақытта қалың қар күтіледі.

Ақтөбе облысы – түнде және таңертең тұман.

Ақтөбе – түнде және таңертең тұман.

Павлодар облысы – қар жауады, бұрқасын, батысында және оңтүстігінде қалың қар күтіледі. Солтүстігінде тұман. Жел солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, таңертең және күндіз екпіні 15–20 м/с, оңтүстігінде күндіз 25 м/с дейін жетеді.

Павлодар – қар жауады, бұрқасын, таңертең және күндіз желдің екпіні 15–20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысы – қар жауады, бұрқасын, күндіз солтүстігінде және шығысында қалың қар жауады. Түнде оңтүстігінде тұман. Жел оңтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, түнде екпіні 15–20 м/с, күндіз 23–28 м/с.

Өскемен – қар жауады, бұрқасын, желдің екпіні 15–20 м/с, күндіз кей уақытта 23 м/с.

Абай облысы 

 – түнде және таңертең солтүстігінде, шығысында және орталығында қар жауады, жаяу бұрқасын болады, күндіз қар және бұрқасын күтіледі. Оңтүстігінде көктайғақ, түнде оңтүстігінде тұман.

Семей – қар жауады, бұрқасын, желдің екпіні 15–20 м/с, күндіз кей уақытта 23 м/с.

Жамбыл облысы – кей уақытта тұман. Жел солтүстік-батыстан соғады, түнде және күндіз екпіні 15–20 м/с.

Тараз – кей уақытта тұман.

Қарағанды облысы – түнде батысында, солтүстігінде және шығысында қар жауады, бұрқасын болады, күндіз солтүстігінде және шығысында қар және бұрқасын күтіледі. Солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман. Жел оңтүстік-батыстан және батыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.

Қарағанды – қар жауады, бұрқасын, кей уақытта тұман, желдің екпіні 15–20 м/с.

Ұлытау облысы – түнде және таңертең қар жауады, жаяу бұрқасын болады. Солтүстігінде, шығысында және орталығында тұман. Жел солтүстік-батыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.

Жезқазған – түнде қар жауады, жаяу бұрқасын, кей уақытта тұман.

Маңғыстау облысы – түнде және таңертең солтүстігінде, шығысында және орталығында тұман. Жел шығыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.

Қостанай облысы – түнде және таңертең қар жауады, бұрқасын болады. Батысында, солтүстігінде және шығысында тұман. Жел солтүстік-батыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.

Солтүстік Қазақстан облысы – түнде қар жауады, бұрқасын болады, күндіз шығысында қар және бұрқасын күтіледі. Батысында тұман. Жел солтүстіктен және солтүстік-шығыстан соғады, түнде екпіні 15–20 м/с, күндіз шығысында 15–20 м/с.

Петропавл – түнде қар жауады, бұрқасын болады, жел солтүстіктен және солтүстік-шығыстан соғады, екпіні 15–20 м/с.

Қызылорда облысы – орталығында тұман. Жел солтүстіктен және солтүстік-шығыстан соғады, күндіз екпіні 15–20 м/с.

Қызылорда – кей уақытта тұман.

Түркістан облысы – түнде және таңертең тұман, батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман. Жел солтүстік-шығыстан соғады, таңертең және күндіз екпіні 15–20 м/с.

Шымкент – түнде және таңертең тұман.

Түркістан – түнде және таңертең тұман.

Батыс Қазақстан облысы – тұман.

Орал – тұман.

