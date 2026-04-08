  • Ел бойынша 55 ірі шара: Сәуірде Қазақстан туристерді қалай қызықтырады

Ел бойынша 55 ірі шара: Сәуірде Қазақстан туристерді қалай қызықтырады

Сәуірдегі айында Қазақстан туристерді кітап, қолөнер және технология фестивальдерімен тартады.

Бүгiн 2026, 09:12
©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов Бүгiн 2026, 09:12
Бүгiн 2026, 09:12
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов

Сәуір айында Қазақстан туристерге арналған ауқымды мәдени шаралар легін ұсынады. Ел бойынша барлығы 55 ірі мәдени-туристік іс-шара өткізу жоспарланып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан бұл кезеңде отандық және шетелдік қонақтарды әдебиет, қолөнер және заманауи технологияларды тоғыстырған ерекше жобалармен қарсы алады.

22-26 сәуір, Астана – Eurasian Book Fair халықаралық кітап көрмесі өтеді. Келушілер жаңа кітаптардың таныстырылымына қатысып, авторлармен кездесіп, түрлі білім беру сессияларына қатыса алады.

23-24 сәуір, Жамбыл облысы – «Тараз – қолөнершілер қаласы» этномәдени фестивалі ұйымдастырылады. Қонақтар шеберлер көшесін аралап, шеберлік сабақтарына қатысып, халық шеберлерінің бірегей туындыларымен танысады.

26 сәуір, Қостанай облысы – алғашқы отбасылық технофестиваль TechTrail Qostanai өтеді. Бағдарламада инженерлік квесттер, интерактивті зертханалар және өндірістік кәсіпорындарға экскурсиялар қарастырылған.

Биыл еліміз бойынша 55 ірі мәдени-туристік іс-шара өткізу жоспарланған. Туристерге сапарларын алдын ала жоспарлап, өз қызығушылықтарына сай шараларды таңдауға кеңес беріледі.

