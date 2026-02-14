Эквадор үкіметі уақытша Гуаякильге көшеді
Ел президенті мұндай шешім жергілікті тұрғындарға қажет қауіпсіздікті қамтамасыз ететінін айтты.
Бүгiн 2026, 10:15
25Фото: АР/Dolores Ochoа
Эквадор президенті Даниэль Нобоа жұма күні үкіметтің жергілікті мәселелерді шешу үшін бірнеше аптаға елдің оңтүстік-батысындағы Гуаякиль қаласына көшетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Xinhuа-ға сілтеме жасап.
Президенттің айтуынша, билік өкілдері Гуаякильде болып, «күн сайын жұмыс істеп, шешімдер ұсынып, проблемаларды нақты шешумен айналысады». Алайда көшудің нақты қашан басталатынын айтпады.
Даниэль Нобоа сондай-ақ бірқатар саясаткерлерді «қалағанын істеп, эквадорлықтардың ақшасын, арманы мен мүмкіндіктерін ұрлап отыр» деп айыптады. Оның сөзінше, үкіметтің көшіп келуі жағдайды өзгертіп, жергілікті тұрғындарға қажет қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі.
Гуаякиль — елдің оңтүстік-батыс жағалауында орналасқан, Эквадордағы ең ірі әрі маңызды қалалардың бірі. Бұл мегаполис соңғы уақытта елде күшейген зорлық-зомбылықтан ең көп зардап шеккен қалалардың қатарында.
