Эквадор үкіметі уақытша Гуаякильге көшеді

Ел президенті мұндай шешім жергілікті тұрғындарға қажет қауіпсіздікті қамтамасыз ететінін айтты.

Бүгiн 2026, 10:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
АР/Dolores Ochoа Бүгiн 2026, 10:15
Бүгiн 2026, 10:15
25
Фото: АР/Dolores Ochoа

Эквадор президенті Даниэль Нобоа жұма күні үкіметтің жергілікті мәселелерді шешу үшін бірнеше аптаға елдің оңтүстік-батысындағы Гуаякиль қаласына көшетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Xinhuа-ға сілтеме жасап.

Президенттің айтуынша, билік өкілдері Гуаякильде болып, «күн сайын жұмыс істеп, шешімдер ұсынып, проблемаларды нақты шешумен айналысады». Алайда көшудің нақты қашан басталатынын айтпады.

Даниэль Нобоа сондай-ақ бірқатар саясаткерлерді «қалағанын істеп, эквадорлықтардың ақшасын, арманы мен мүмкіндіктерін ұрлап отыр» деп айыптады. Оның сөзінше, үкіметтің көшіп келуі жағдайды өзгертіп, жергілікті тұрғындарға қажет қауіпсіздікті қамтамасыз етуге көмектеседі.

Гуаякиль — елдің оңтүстік-батыс жағалауында орналасқан, Эквадордағы ең ірі әрі маңызды қалалардың бірі. Бұл мегаполис соңғы уақытта елде күшейген зорлық-зомбылықтан ең көп зардап шеккен қалалардың қатарында.

Ең оқылған:

Наверх