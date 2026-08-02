Экс-әкімге ақтау үкімін уәде еткен адвокат 6 жылға сотталды
Ақтөбеде алаяқтық жасаған адвокат экс-әкімге ақтау үкімін уәде етіп, алдын ала ақша алған. Сот оны және сыбайласын 6 жылға бас бостандығынан айырды.
Ақтөбе облысында 54 жастағы адвокат алаяқтық жасағаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Іс эпизодтарының бірі бойынша ол бұрынғы Шалқар әкіміне 8 млн теңгеге соттылықты алып тастауға көмектесетінін уәде еткен.
Бұрынғы әкім таныстарының кеңесімен адвокатқа жүгінген. Әйел оған соттан ақтау үкімін шығарып беруге уәде етіп, алдын ала 4 млн теңге алған. Алайда апелляциялық сот алқасы экс-әкімнің пайдасына шешім шығармаған. Осыдан кейін ол берген ақшасын қайтаруды талап еткен.
Кейін белгілі болғандай, адвокат алаяқтыққа қатысты бірнеше қылмыстық істің фигурантына айналған.
Сот мәліметінше, ол сыбайласымен бірге азаматтарға кейін сатып алу құқығымен берілетін мемлекеттік жалдамалы тұрғын үй бағдарламасы арқылы пәтер алып береміз деп уәде берген. Істердің бірінде әйел клиентке Ақтөбе мен Астана қалаларындағы тұрғын үй кешендерінен бір екі бөлмелі және үш үш бөлмелі пәтер алып беретінін айтып, 47 млн теңге алған.
Осыған ұқсас тәсілмен өзге азаматтар да алданған.
Сот адвокатты алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Оның сыбайласы да 6 жылға сотталды. Алайда кәмелетке толмаған баласы болғандықтан, оған қатысты жаза өтеу кейінге қалдырылды.
Сонымен қатар сот сотталғандарды жәбірленушілерге келтірілген шығынды өтеуге міндеттеді.
Ең оқылған:
- АҚШ-пен шиеленіс күшейді: Иран қарымта жауапқа әзірленіп жатыр
- Италия мигранттарға байланысты Испаниямен шекарада Шенген ережесін уақытша тоқтатты
- ФИФА әлем чемпионаттарының коммерциялық құқықтарын жеке инвесторларға сатудан бас тартты
- Италияның оңтүстігінде жер сілкінді: зардап шеккендер бар
- Мұнай бағасы шілде айын өсіммен аяқтады: 1 тамыздағы Brent пен WTI құны қанша?