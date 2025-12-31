Екі пойыз соқтығысты: машинист қаза тауып, 30 жолаушы жарақат алған

Перуде Мачу-Пикчуға бағыт алған туристік маршруттағы екі пойыздың бетпе-бет соқтығысуы салдарынан бір машинист қаза тауып, 30 жолаушы жарақат алды. Бұл туралы жергілікті билікке сілтеме жасап La República басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Апат салдарынан қаза тапқан азамат – 61 жастағы машинист Роберто Карденас Лоиза. Пойызда барлығы 54 адам болған, олардың 30-ы әртүрлі деңгейдегі жарақатпен медициналық мекемелерге жеткізілді. Кейбір зардап шеккендер Куско қаласындағы ауруханаларға жөнелтілуі мүмкін.
Оқиға Урубамба провинциясының Оллантайтамбо ауданында, теміржолдың 82-шақырымында тіркелді. Апат орнына арнайы қызмет өкілдері мен 12 жедел жәрдем бригадасы жіберілді. Қазір оқиғаның себептері анықталуда.