Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Екі облыста жол жабылды

Бүгiн, 02:49
107
Бөлісу:
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Павлодар және Ақмола облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ "ҚазАвтоЖолға" сілтеме жасап.

22 қазанда сағат 22:00-де Павлодар облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "Атамекен – Ертіс – Русская Поляна" 0-152 шақырым, (Атамекен ауылы - Ертіс ауылы) учаскесінде және республикалық маңызы бар "Омбы – Майқапшағай" 191-390 шақырым, (РФ шекарасы - Мичурино ауылы) учаскесінде көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.

Жолдарды 23 қазан сағат 06:00-де ашу жоспарланған.

Сондай-ақ Ақмола облысында ауа райының нашарлауына байланысты (тұман, көрінудің шектелуі) Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы тасжолының 140-180 шақырым аралығында автокөліктің барлық түрі үшін жылдамдық режиміне уақытша шектеу енгізілді, - деп жазылған хабарламада.

"ҚазАвтоЖол" жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескеруге шақырды. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Плюшкин синдромы һәм салақтық: Атырауда бір отбасы қоқыс арасында отыр
Келесі жаңалық
Футбол: Ұлттық құрама Фарер аралдары командасымен кездеседі
Өзгелердің жаңалығы