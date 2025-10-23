Екі облыста жол жабылды

Павлодар және Ақмола облыстарында көлік қозғалысына шектеу қойылды, деп хабарлайды BAQ.KZ "ҚазАвтоЖолға" сілтеме жасап.
22 қазанда сағат 22:00-де Павлодар облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар "Атамекен – Ертіс – Русская Поляна" 0-152 шақырым, (Атамекен ауылы - Ертіс ауылы) учаскесінде және республикалық маңызы бар "Омбы – Майқапшағай" 191-390 шақырым, (РФ шекарасы - Мичурино ауылы) учаскесінде көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады.
Жолдарды 23 қазан сағат 06:00-де ашу жоспарланған.
Сондай-ақ Ақмола облысында ауа райының нашарлауына байланысты (тұман, көрінудің шектелуі) Астана – Көкшетау (айналма жолымен) – Петропавл – РФ шекарасы тасжолының 140-180 шақырым аралығында автокөліктің барлық түрі үшін жылдамдық режиміне уақытша шектеу енгізілді, - деп жазылған хабарламада.
"ҚазАвтоЖол" жүргізушілерге жылдамдық режимі мен қауіпсіз арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескеруге шақырды. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.