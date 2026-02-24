Екі облыста көлік қозғалысына шектеу енгізілді
Жолды 2026 жылғы 25 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Бүгiн 2026, 21:23
Жамбыл және Абай облысындағы республикалық автожолдарда ауа райына байланысты көлік қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жамбыл облысы:
2026 жылғы 24 ақпан сағат 20:00-ден бастап
- «РФ шекарасы – Мартөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 159-238 шақырым аралығында (Кенен ауылы – Қайнар ауылы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады. Қозғалыс ескі Қордай асуы арқылы ұйымдастырылады.
Абай облысы:
2026 жылғы 24 ақпан сағат 21:30-дан бастап
- «ҚХР шекарасы – Майқапшағай – Зайсан – Қалбатау – Семей – Павлодар – РФ шекарасы» автожолының 910-1087 шақырым аралығында (Қалбатау – Боғас) жолаушылар автобустары мен дизель отынымен жүретін көліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі.
Жолды 2026 жылғы 25 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
