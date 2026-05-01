Египет туристік аймақтарда акулаларды жаппай аулауды бастады
Хургада мен Шарм-эш-Шейх билігі теңіз жыртқыштарының көбеюіне байланысты бұрын-соңды болмаған қауіпсіздік шараларын енгізді.
SHOT арнасының таратқан мәліметі бойынша, Мысырдың курорттық өңірлерінде акулаларды мәжбүрлі түрде аулау ресми түрде басталды. Туристік маусымның қызған шағында танымал жағажайлар маңында олардың саны күрт артқан.
Мысыр билігі демалушылардың қауіпсіздігі үшін қатаң шараларға барды. Танымал ақпараттық ресурс таратқан жедел мәліметтерге сәйкес, қауіпті теңіз жыртқыштары Хургада мен Шарм-эш-Шейх жағалауларына өте жақын жерден жиі байқала бастаған. Мамандар мұндай қалыптан тыс жағдайды осы кезеңде азық іздеп таяз суға жаппай көшетін ұсақ балықтардың көптігімен байланыстырады.
Қауіптің артуына байланысты мысырлық курорттардың әкімшілігі қонақүй бизнесіне қойылатын ішкі талаптарды едәуір күшейтті. Енді жергілікті биліктің ресми талабына сәйкес, жағалауда орналасқан әрбір қонақүй штатында міндетті түрде білікті құтқарушы болуы тиіс. Сонымен қатар, күзетілетін жағажай аумағында жылдам моторлы қайықтар үздіксіз кезекшілік етеді. Ал жағажайдағы барлық қызметкерден алғашқы шұғыл медициналық көмек көрсету дағдыларын жетік меңгеру талап етіледі.
Жағдай ұзындығы екі метр болатын жыртқыш акула шетелдік туристер жиі баратын Эль-Кусейр аймағына жүзіп келгеннен кейін күрделене түсті. Осыған байланысты әкімшілік арнайы қызметтер акуланы тауып, ұстап, жоюы үшін жағажайларды уақытша толық жапты.
Ведомствоның ресми өкілдері акуланы жою ең соңғы, бірақ аса қажетті шара болғанын мәлімдеді. Себебі бұған дейін осы аумақта ірі жолбарыс акуласы бір тәулік бойы жағалаудан кетпей жүрген. Бір қызығы, мұндай қатаң әрекет демалушылар арасында наразылық туғызды. Өйткені бұған дейінгі жылдары Мысырдың экологиялық қызметтері жағалауға жақындаған акулаларды тірідей ұстап, кейін оларды ашық теңізге, жағалаудан алыс аймақтарға жіберуге тырысатын.
