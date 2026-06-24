Эбола індеті өршіп тұр: 254 адам көз жұмды
Шамамен бір ай бұрын басталған індеттен бері Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырудың 1003 расталған жағдайы анықталды. Оның 254-і өліммен аяқталып, аурудың өлім-жітім деңгейі шамамен 25 пайызды құрады.
Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінің таралуы алаңдаушылық тудыруда. Соңғы мәліметтер бойынша, аурудан 254 адам қайтыс болып, мыңнан астам жұқтыру дерегі тіркелген.
Шамамен бір ай бұрын басталған індеттен бері Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырудың 1003 расталған жағдайы анықталды. Оның 254-і өліммен аяқталып, аурудың өлім-жітім деңгейі шамамен 25 пайызды құрады.
Мамандар қазіргі індет соңғы жылдардағы ең ауыр ошақтардың бірі екенін айтып, оның шарықтау шегі әлі алда болуы мүмкін екенін ескертуде. Сонымен қатар билік өкілдері тіркелмеген науқастар саны бұдан да көп болуы ықтимал екенін жоққа шығармайды.
Көршілес Угандада да вирус жұқтырудың 19 жағдайы тіркелген. Оның екеуі қайтыс болған. Жергілікті билік бұл жағдайлардың Конгодағы індетпен тікелей байланысты екенін мәлімдеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандары аурудың таралу тізбегін бақылау басты мәселе болып отырғанын айтады. Қазіргі уақытта вирус жұқтырғандармен байланыста болған адамдардың тек 58 пайызы ғана бақылауға алынған. Ал індетті тиімді тежеу үшін бұл көрсеткіш кемінде 90 пайыз болуы қажет.
Эбола қызбасы – адам өміріне аса қауіпті жұқпалы аурулардың бірі. Ол науқастың қанымен немесе басқа да биологиялық сұйықтықтарымен тікелей байланыс арқылы таралады. Қазір Конгода таралып жатқан Бундибугио штаммына қарсы әзірге мақұлданған вакцина мен арнайы емдеу тәсілі жоқ. Бұл жағдай індетпен күресті күрделендіріп отыр.
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