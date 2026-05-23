ЕАЭО-да спорттық тағамдарға таңбалау енгізіледі
ЕЭК мәліметінше, таңбалау ЕАЭО-дағы тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау жүйесінің базалық технологиялық және ұйымдастырушылық моделіне сай бірыңғай ережелер бойынша жүзеге асырылады.
Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде спорттық тағамдарды таңбалаудың бірыңғай ережелерін енгізу туралы шешім қабылдады. Жаңа жүйе өнім айналымын бақылауды күшейтіп, нарықтың ашықтығын арттыруға және тауарларды Одақ аумағында қайта таңбалаусыз еркін тасымалдауға мүмкіндік береді.
Әңгіме енді бірыңғай ережелер бойынша сәйкестендіру құралдарымен таңбаланатын спортшыларға арналған тағам өнімдері туралы болып отыр, – деп нақтылады ЕЭК.
Қабылданған құжатқа сәйкес, ЕАЭО елдері өз аумағында таңбалау жүйесін енгізу мерзімі мен тәртібін дербес анықтайды.
Сонымен қатар мемлекеттер тиісті шаралардың басталуы туралы Еуразиялық экономикалық комиссияны кемінде алты ай бұрын хабардар етуге міндетті, – деп атап өтті комиссияда.
ЕЭК мәліметінше, таңбалау ЕАЭО-дағы тауарларды сәйкестендіру құралдарымен таңбалау жүйесінің базалық технологиялық және ұйымдастырушылық моделіне сай бірыңғай ережелер бойынша жүзеге асырылады.
Бұл модель ЕЭК кеңесінің 2019 жылғы шешімімен бекітіліп, кезең-кезеңімен түрлі тауар санаттарына енгізіліп келеді.
Жаңа жүйенің басты мақсаты – Одақ елдері арасындағы таңбалау кодтарын өзара мойындауды қамтамасыз ету. Бұл өндірушілер мен жеткізушілерге тауарларды ЕАЭО мемлекеттері арасында тасымалдау кезінде қайта таңбалаудан өтуге жол бермейді, – деп мәлімдеді Еуразиялық экономикалық комиссия.
Соңғы жылдары Қазақстанда және ЕАЭО-ның өзге елдерінде спорттық тағамдар нарығы қарқынды дамып келеді. Протеин қоспаларына, аминқышқылдарына, гейнерлерге, энергетикалық қоспаларға және спортшыларға арналған арнайы тағамдарға сұраныстың артуы импорт көлемінің өсуіне әрі өнім түрлерінің көбеюіне ықпал етті.
Нарықтың өсуімен қатар өнімнің сапасы, қауіпсіздігі және шығу тегінің заңдылығы мәселелеріне де назар күшейіп отыр.
Мамандардың айтуынша, таңбалау жүйесін енгізу саланың ашықтығын арттырып, контрафактілік өнімдермен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар бірыңғай сәйкестендіру жүйесі тұтынушыларға тауардың шығу тегі туралы көбірек ақпарат алуға мүмкіндік беріп, өнімге деген сенімді арттырады.
