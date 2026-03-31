Дзюдодан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасы жарияланды
Бүгiн 2026, 21:12
Фото: olympic.kz
Халықаралық дзюдо федерациясы Қытайдың Ордос қаласында өтетін дзюдодан Азия чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан құрамасының өтініміне 18 спортшы енген.
Ерлер:
60 келіге дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан
66 келіге дейін: Нұрқанат Серікбаев
73 келіге дейін: Есет Қуанов
81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат
90 келіге дейін: Айдар Арапов
100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байкамуров
Әйелдер:
48 келіге дейін: Диана Бүркеева
57 келіге дейін: Дана Әбдірова, Бақыт Құсақбаева
63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова, Самалай Ерғалиева
70 келіге дейін: Ажар Асхат
78 келіге дейін: Аруна Жангельдина
+78 келіге: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова
Айта кетейік, құрамда өзгерістер болуы мүмкін.
Азия чемпионаты 16-18 сәуір аралығында өтеді.