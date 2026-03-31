Дзюдодан Азия чемпионаты: Қазақстан құрамасы жарияланды

olympic.kz
Фото: olympic.kz

Халықаралық дзюдо федерациясы Қытайдың Ордос қаласында өтетін дзюдодан Азия чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

 Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан құрамасының өтініміне 18 спортшы енген.

Ерлер:

60 келіге дейін: Шерзод Давлатов, Аман Бақытжан

66 келіге дейін: Нұрқанат Серікбаев

73 келіге дейін: Есет Қуанов

81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар, Әділет Алмат

90 келіге дейін: Айдар Арапов

100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Әйелдер:

48 келіге дейін: Диана Бүркеева

57 келіге дейін: Дана Әбдірова, Бақыт Құсақбаева

63 келіге дейін: Эсмигүл Куюлова, Самалай Ерғалиева

70 келіге дейін: Ажар Асхат

78 келіге дейін: Аруна Жангельдина

+78 келіге: Ақерке Рамазанова, Аида Тойшыбекова

Айта кетейік, құрамда өзгерістер болуы мүмкін.

Азия чемпионаты 16-18 сәуір аралығында өтеді.

