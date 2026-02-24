Дуров: Ресейде маған қарсы қылмыстық іс қозғалды
Кәсіпкердің айтуынша, іс «терроризмге жәрдемдесу» айыбымен байланысты.
Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров өзіне қатысты Ресейде қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Бұл туралы ол өзінің ресми Telegram-арнасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ресей маған қарсы “терроризмге жәрдемдесу” бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Билік күн сайын ресейліктердің Telegram-ға қолжетімділігін шектеу үшін жаңа сылтаулар ойлап тауып жатыр. Осылайша жеке өмірге қолсұқпаушылық пен сөз бостандығы құқығын тұншықтыруға тырыспақ. Өз халқынан қорқатын мемлекеттің өкінішті көрінісі, - деді Дуров.
Ол өзге мәліметтер келтірмеді. Бұл жағдайға қатысты әзірге Ресейдің ресми ведомстволары тарапынан түсініктеме болған жоқ.
