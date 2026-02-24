Дуров: Ресейде маған қарсы қылмыстық іс қозғалды

Кәсіпкердің айтуынша, іс «терроризмге жәрдемдесу» айыбымен байланысты.

Бүгiн 2026, 21:15
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
instagram.com/durov Бүгiн 2026, 21:15
Бүгiн 2026, 21:15
73
Фото: instagram.com/durov

Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров өзіне қатысты Ресейде қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Бұл туралы ол өзінің ресми Telegram-арнасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кәсіпкердің айтуынша, іс «терроризмге жәрдемдесу» айыбымен байланысты.

Ресей маған қарсы “терроризмге жәрдемдесу” бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Билік күн сайын ресейліктердің Telegram-ға қолжетімділігін шектеу үшін жаңа сылтаулар ойлап тауып жатыр. Осылайша жеке өмірге қолсұқпаушылық пен сөз бостандығы құқығын тұншықтыруға тырыспақ. Өз халқынан қорқатын мемлекеттің өкінішті көрінісі, - деді Дуров.

Ол өзге мәліметтер келтірмеді. Бұл жағдайға қатысты әзірге Ресейдің ресми ведомстволары тарапынан түсініктеме болған жоқ.

Ең оқылған:

Наверх