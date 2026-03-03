Дубайдан Қазақстанға рейстер ашыла бастады

Бұл жайлы Көлік министрлігі мәлімдеді.

Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Flydubai әуе компаниясы Дубайдан Қазақстанға рейстерді бастайды. Бұл жайлы Көлік министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 3 наурызға қараған түні FZ1533 Дубай – Алматы (170 орын) және FZ1395 Дубай – Астана (170 орын) рейстерінің ұшуы жоспарланып отыр.

Ал  Сауд Арабиясы Корольдігі мен Мысыр Араб Республикасының авиациялық билік органдарынан тиісті ұшу рұқсаттары алынған жағдайда, Air Astana әуе компаниясы 2026 жылғы 3 наурызда Батыс Қазақстаннан Медина қаласына және кері бағытта 2 репатриациялық рейс, сондай-ақ Жидда қаласына және кері бағытта 2 репатриациялық рейс орындауды жоспарлап отыр. Жолаушыларды тасымалдау тек бұрын сатып алынған билеттер бойынша жүзеге асырылады.

Авиациялық билік органдары жағдайдың дамуын мұқият бақылауды жалғастырып, репатриациялық рейстердің орындалуына жан-жақты қолдау көрсетіп жатыр.

