Дубай байлар үшін ең үздік қала атанды

Дубай бай адамдар үшін тартымды қалалар рейтингінде бірінші орын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
The Business Times хабарлағандай, Savills Plc жылжымайтын мүлік брокерінің зерттеуі әлем бойынша 30 мегақаланы бағалады.
Дубай келесі себептер бойынша көшбасшы болды:
мұрагерлік салығының болмауы;
капиталдың өсуі;
дамыған инфрақұрылым;
қауіпсіздік деңгейі;
халықаралық мектептердің ең көп болуы.
БАӘ тұрғындары кемінде 2 миллион дирхам инвестиция салған жағдайда салық жеңілдіктерімен қатар елде 10 жылға дейін тұру құқығын беретін «алтын визаны» ала алады. Нью-Йорк екінші орын алды. Сарапшылар қолайлы бизнес жағдайларын, салық жеңілдіктерін және геосаяси тұрақтылықты атап өтті. Сингапур, Абу-Даби және Гонконг та миллионерлер үшін ең үздік 5 қаланың қатарына кірді.
Бай зейнеткерлер үшін мұрагерлік салығы мәселесі маңызды мәселе болып табылады. Бұл Лондонның позициясына айтарлықтай әсер етті. Өмір сүру деңгейі жоғары болғанына қарамастан, астана британдық салық жүйесінің арқасында орнын жоғалтты. Бай адамдар қаладағы сәнді жылжымайтын мүлік сатып алуға онша қызығушылық танытпайды.
Savills компаниясының бағалауы бойынша, 2024 жылдың соңына қарай 680 000-нан астам жаңа миллионер пайда болатынын жазған. 2029 жылға қарай олардың саны 5 миллионға артады деп болжануда.