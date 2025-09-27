Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Дональд Трамп қуанышты жаңалығымен бөлісті

Бүгiн, 21:25
167
Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

АҚШ президенті Дональд Трамп Газа мәселесіне байланысты келіссөздердің жалғасып жатқанын айтып, берік әрі тұрақты бейбітшілікке қол жеткізудің маңыздылығын атап өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қуана хабарлаймын: біз Газа мәселесіне қатысты Таяу Шығыс елдерімен өте жігерлендіретін әрі нәтижелі келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Қарқынды консультациялар төрт күннен бері жалғасып келеді және табысты аяқталған келісімге қол жеткізгенге дейін жалғаса береді, – деп жазды Трамп АҚШ-тағы Truth Social әлеуметтік желісінде.

Оның айтуынша, бұл талқылауларға өңір елдері түгел қатысуда, ХАМАС жағдайдан хабардар, ал Израиль барлық деңгейде, соның ішінде премьер-министр Биньямин Нетаньяхуға дейін толық ақпараттандырылған.

АҚШ президентінің сөзінше, қазіргі таңда келісімге қол жеткізу ісінде "бұрын-соңды болмағандай ынта мен ізгі ниет байқалып отыр".

Трамп ең бастысы – берік әрі ұзақмерзімді бейбітшілікке қол жеткізу екенін баса айтты.

