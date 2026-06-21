Доминикандағы курортта ірі өрт шықты: 1700 адам эвакуацияланды
Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себебі анықталуда.
Доминикан Республикасындағы Кариб теңізі жағалауында орналасқан Viva Wyndham Dominicus Beach қонақ үйінде ірі өрт шығып, бір әйел турист қаза тапты. Оқиға салдарынан шамамен 1700 қонақ эвакуацияланды, деп хабарлайды ВВС.
Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, қаза тапқан адам — 46 жастағы итальяндық турист. Сондай-ақ үш адам медициналық мекемеге жеткізіліп, тағы алтауына оқиға орнында алғашқы көмек көрсетілген.
Ұшқышсыз түсірілген кадрлар өрттің ауқымын көрсетіп, қонақ үй ғимараттарын қою түтін мен жалын басып қалғанын аңғартады. Алдын ала деректерге сәйкес, өрттің тез таралуына жел мен кей нысандардағы жанғыш шатыр материалдары себеп болған.
Құтқару қызметтері өртті бақылауға алып, қонақтарды басқа қонақүйлерге орналастырды. Қазіргі уақытта оқиғаның нақты себебі анықталуда.
Италия елшілігі зардап шеккен азаматтарға көмек көрсетіп, құжатсыз қалған туристерге уақытша құжат рәсімдеуді ұйымдастыруда.
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