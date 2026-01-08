Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Доллар бағамы күрт төмендеді

Бүгiн, 18:21
Арман Мухатов - архив
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,19 теңгеге арзандап, 508,91 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 512,83 теңге, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 512,36 теңгеден сатып алынады, 515,57 теңгеден сатылады. Еуро 594,26 — 600,77 теңге, ал рубль 6,19 — 6,36 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,63 теңгеден сатып алынады, 76,90 теңгеден сатылады.

Елорданың ақша айырбастау орындарында:

  • доллар 509,00 теңгеден сатып алынады, 516,00 теңгеден сатылады;
  • еуро: сатып алу — 592,18 теңге, сату — 602,29 теңге;
  • рубль: сатып алу — 6,15 теңге, сату — 6,50 теңге.
  • юань: сатып алу — 73,24 теңге, сату — 77,30 теңге.
