Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты кейбір мемлекеттердегі сайлау учаскелерінің жұмысы уақытша тоқтатылды.
Бүгiн 2026, 15:53
41Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Сыртқы істер министрлігі өкілінің айтуынша, өңірдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты бірқатар елдерде сайлау учаскелерінің жұмысы уақытша тоқтатылған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Сонымен бірге ол бұл шешім дипломатиялық өкілдіктердің елден кетіп жатқанын білдірмейтінін атап өтті.
Дипломатиялық миссиялар жұмысын тоқтатқан жоқ. Керісінше, олар тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Қазіргі негізгі міндет – сол елдердегі Қазақстан азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қажет болған жағдайда олардың елге қауіпсіз оралуына көмектесу,– деді ол.
Министрлік өкілінің айтуынша, Қазақстан дипломаттары өңірдегі жағдайды тұрақты бақылауда ұстап отыр.
