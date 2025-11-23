Димаш Құдайберген Silk Way Star байқауының жеңімпазын марапаттады

Димаш Құдайберген Азия вокалдық Silk Way Star байқауының жеңімпазына сыйлық табыстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Байқау нәтижесінде бірінші орынды Моңғолиядан келген Мишель Джозеф иеленді.
Ол дәстүрлі әнді поп, R&B және фанк сияқты заманауи жанрлармен үйлестіретін ерекше стилімен орындап шықты. Ол өз шығармаларында моңғол және ағылшын музыкасын қолданады.
Финалда жеті қатысушы бақ сынады: Малайзиядан Язмин Азиз, Өзбекстаннан Мадинабону Адылова, Моңғолиядан Мишель Джозеф, Грузиядан Автандил Абесламидзе, Қазақстаннан ALEM, Армениядан Саро Геворгян және Қытайдан Чжан Хе Суань.
Бұған дейін, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық Silk Way Star жобасының қатысушыларын құттықтаған болатын.
Silk Way Star – Әзербайжан, Армения, Грузия, Малайзия, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Моңғолия, Тәжікстан, Түрікменстан, Өзбекстан және Оңтүстік Корея сияқты 12 елдің әртістерін біріктіретін халықаралық мәдени жоба. Жоба Астанада өтіп жатыр және қазірдің өзінде Еуразия үшін әлеуетті жаңа мәдени бренд ретінде қарастырылуда. Шоудың форматы он бағдарламадан тұрады, ал жеңімпаз аралас дауыс беру жүйесімен анықталады – 50% қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы.