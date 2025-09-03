Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Депутаттар жаңа заң жобаларын жұмысқа алды

Бүгiн, 10:41
167
Бөлісу:
Мәжіліс Баспасөз қызметі
Фото: Мәжіліс Баспасөз қызметі

Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар жаңа заң жобаларын жұмысқа алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Олар мынадай құжаттар:

  • “Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы” Конституциялық заңға және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сайлауды жетілдіру мәселелері жөніндегі ілеспе түзетулер;
  • 2026-2028 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы;
  • Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қалалар, астана бюджеттері арасындағы 2026-2028 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі туралы;
  • Цифрлық кодекс жобасы мен оған ілеспе түзетулер;
  • “Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы” заңға енгізілетін түзетулер;
  • Қырғызстанмен және Мароккомен бірқатар халықаралық шартты ратификациялау туралы заң жобалары.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әлемде: Қытайдағы парад, Ауғанстандағы зілзала, Жерар Депардьеге айып, Башар Асадқа ордер
Келесі жаңалық
Экс-банкир Жомарт Ертаев бостандыққа шықты
Өзгелердің жаңалығы