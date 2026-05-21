Депутаттар бірнеше жаңа заңды жұмысқа алды

Мәжіліске жаңа заң жобалары келіп түсті.

Мәжілістің баспасөз қызметі Бүгiн 2026, 09:09
Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Мәжілістің жалпы отырысында депутаттар бірқатар жаңа заң жобасын жұмысқа алды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Мәжілістің салалық комитеттері жаңа құжаттарды жұмысқа қабылдады:

– Үкімет пен Жоғары аудиторлық палатаның 2025 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептері;
– «Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясының қабылдануына байланысты рақымшылық жасау туралы» заң жобасы және оған ілеспе түзетулердің екі пакеті;
– ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалануға бақылауды күшейту мәселелері бойынша Жер кодексіне енгізілетін түзетулер;
– Түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттердің үкіметтері арасындағы Цифрлық экономика саласындағы әріптестік туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы.

