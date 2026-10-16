Демалыс күндері елімізде ауа райы қандай болады?
Алдағы күндері Қазақстанда ауа-райы құбылмалы болады. 17-19 қазан аралығында еліміздің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Кейбір өңірлерде тұман түсіп, көктайғақ болып, найзағай ойнауы ықтимал.
Синоптиктердің мәліметінше, жауын-шашын атмосфералық фронттардың әсерінен болады. Шығыс және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында қар, ал батыста жаңбыр жауады. Тек Ұлытау облысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанып отыр.
Республиканың барлық өңірінде тұман түсуі мүмкін. Шығыста көктайғақ болып, батыста найзағай ойнайды. Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде түнде ауа температурасы -1…-7 градусқа дейін төмендеп, үсік жүруі ықтимал.
Батыс өңірлерде күндіз ауа температурасы +18…+25 градусқа дейін көтеріледі.
Солтүстік-батыста түнгі температура 0…+5 градустан -1…-6 градусқа дейін ауытқиды. Күндіз ауа температурасы +13…+18-ден +15…+20 градусқа дейін болады.
Солтүстікте түнде ауа температурасы 0…+5 градустан -1…-6 градусқа дейін төмендейді. Күндіз ауа +6…+12-ден +12…+17 градусқа дейін жылынады.
Орталық өңірлерде күндіз ауа температурасы +10…+20 градус аралығында болады.
Шығыста түнде ауа температурасы 0…+5 градустан -1…-6 градусқа дейін төмендейді. Күндіз +3…+12 градус, ал таулы аймақтарда шамамен -2 градус болады.
Оңтүстікте түнде ауа температурасы +2…+7 градус, күндіз +18…+25 градус болады.
Оңтүстік-шығыста күндіз ауа температурасы +10…+18 градусқа дейін көтерілсе, таулы аймақтарда +3…+8 градус шамасында болады.
Ең оқылған:
- Қазанда азаматтарға 112 мың теңгеге дейін ақшалай көмек беріледі
- «Олар бізге керек емес, бірақ біз оларға керекпіз»: Трамп Канаданы АҚШ-тың 51-ші штаты ету идеясын қайта көтерді
- Маңғыстауда 32 млн теңгеден астам қаржыны жымқырған аурухананың бас есепшісі сотталды
- «700 мың теңге бермесең, видеоңды таратамын»: Ақтөбеде бопсалаушылар ұсталды
- Қарыз алушы қайтыс болса, ипотеканы кім төлейді? – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсіндірді