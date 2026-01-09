Демалыс күндері ауа райы қандай болады? – Синоптиктер болжамы

10-12 қаңтар аралығында Қазақстан аумағында ауа райы құбылмалы болады. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.
10 қаңтардан бастап елдің батыс аймақтарына солтүстік-батыс циклоны әсер ете бастайды. 11 қаңтарда бұл циклон солтүстік-батысқа, солтүстікке және орталық аймақтарға тарайды, ал 12 қаңтарда шығысқа жетеді. Түнде қар жауып, төменгі қабатта боран соғып, мұз қатып, тұман түседі. Күндіз жаңбыр мен қар жауып, кей жерлерде көктайғақ сақталады.
Арнайы қатты қар 11 қаңтарда Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында күтіледі. Елдің оңтүстігінде 10–12 қаңтар аралығында, сондай-ақ оңтүстік-шығыста 12 қаңтарда жаңбыр жаууы болжануда.
Бүкіл республика аумағында тұман түсіп, жел күшейеді.
11 қаңтарда солтүстік пен орталықта, ал 12 қаңтарда шығыста күндізгі ауа температурасы шамамен −3…+3°С болады.