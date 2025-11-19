Дәріханаларда вирусқа қарсы дәрілер жеткілікті болуы керек – Олжас Бектенов

Олжас Бектенов вирустық аурулар маусымында көмекке жүгінген азаматтарға медициналық қызмет көрсету сапасын бақылауды күшейтуді тапсырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Үкімет отырысында Олжас Бектенов Денсаулық сақтау министрлігі мен әкімдіктерге медициналық қызметтің сапасын қатаң бақылауға алуды тапсырды.
Көріп отырғанымыздай, вирустық аурулардың маусымы басталды. Денсаулық сақтау министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп, көмекке жүгінген азаматтарға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын бақылауға алуды тапсырамын,- деп атап өтті премьер-министр.
Олжас Бектенов қажет болған жағдайда стационарларда қосымша орындар ашып, жылжымалы мобильді бригадалар жұмысын ұйымдастыруға дайын болу қажеттігін атап өтті.
Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесіне ерекше назар аударылды. Дәріханалардың барлығында вирусқа қарсы препараттар қажетті мөлшерде болуы тиіс.
Сондай-ақ вирустық аурулардың алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын күшейту қажет.
Бақылау денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназароваға жүктелді.