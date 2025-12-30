Дәрігер Жаңа жыл дастарханындағы қауіпті тағамдарды атады

Жаңа жыл мерекесі кезінде тағамнан уланудың алдын алу үшін ас дайындау және оны сақтау талаптарын қатаң сақтау аса маңызды. Әсіресе ет өнімдеріне ерекше назар аударған жөн. ҚР ПІБ Референс-зертханасының санитариялық дәрігері Анар Мұсағалиева мерекелік дастархандағы қауіпті тағамдарды атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ең жоғары қауіп тез бұзылатын тағамдарға тән, себебі мұндай өнімдерде бактериялар өте жылдам көбейеді, - деп атап өтті дәрігер.
Майонез бен қаймақ қосылған салаттар
Дәмдеуіш қосылған салаттарды тоңазытқышта 24 сағаттан артық сақтауға болмайды, ал бөлме температурасында олар 2 сағаттың ішінде-ақ бұзыла бастайды.
Кремі бар кондитерлік өнімдер
Сары майлы немесе қайнатпа крем қосылған торттар мен бәліштер патогенді микроағзалардың көбеюіне қолайлы орта болып саналады.
Салқын тағамдар (дірілдек, еттен жасалған құйма)
Бұл тағамдар ұзақ уақыт дайындалады және сақтау барысында қатаң температуралық режимді талап етеді.
Ет – Қазақстандағы мерекелік дастарқанның негізгі тағамы. Алайда дәл осы өнім тағамнан уланудың жиі себептерінің біріне айналады.
Мұқият термиялық өңдеу
Ет, құс еті және жартылай дайын ет өнімдері (котлеттер, рулеттер және т.б.) толықтай қуырылып немесе жақсылап пісірілуі тиіс. Жеткіліксіз термиялық өңдеу сальмонеллез және басқа да жұқпалы аурулардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
Бөлек сақтау және дайындау
Шикі ет пен дайын тағамдарды (нан, салатқа арналған көкөністер) дайындау үшін бір пышақ пен бір тақтайды қолдануға болмайды. Шикі еттің шырыны дайын тағамдарға тимеуі қажет.
Сақтау мерзімі
Дәрігердің айтуынша, дайын ет тағамдарын тоңазытқышта 36 сағаттан артық сақтауға болмайды. Егер ет тағамы түні бойы дастарқанда тұрған болса, келесі күні оны толықтай қайта қыздырмай тұтынуға болмайды.
Дұрыс жылыту
Тек бір ретте тұтынатын еттің мөлшерін ғана қайта жылытыңыз. Тағамның толық көлемін қайта-қайта жылыту оның тез бұзылу қаупін арттырады.
Маринадқа сақтықпен қараңыз
Шикі ет салынған маринадты ұзақ уақыт қайнатпай дайын тағамға соус ретінде қолдануға болмайды.
Санитарлық дәрігерлердің Жаңа жылға арналған кеңестері
Артық дайындамаңыз
- Тағамды бір отырыста жеуге жететін мөлшерде әзірлеуге тырысыңыз.
Тамақтану тәртібі
- Алдымен жеңіл көкөніс салаттарынан бастап, кейінірек ет тағамдарына көшкен дұрыс.
Салаттарды дәмдеу
- Майонез бен соусты салатқа дастарқанға ұсынар алдында ғана қосу ұсынылады.