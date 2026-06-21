Дәрігер тапшылығы 26,7%-ға азайды: Ауыл медицинасы қалай өзгеріп жатыр?
Қазақстандағы ауылдық денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртудың негізгі құралы – «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы болды.
Қазақстанда ауылдық жерлердегі денсаулық сақтау жүйесін дамыту мемлекеттік әлеуметтік саясаттың маңызды бағыттарының біріне айналды. Ел халқының шамамен 40 пайызға жуығы ауылдық елді мекендерде тұратынын ескерсек, сапалы медициналық көмектің қолжетімділігі тек денсаулық сақтау саласының ғана емес, жалпы ұлттық дамудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып саналады. Соңғы жылдары бұл бағытта ауқымды реформалар қолға алынып, инфрақұрылымды жаңғырту, кадр тапшылығын азайту және медициналық қызметтердің сапасын арттыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Ауыл медицинасы: өзекті мәселе
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі айтарлықтай жаңғырғанымен, ауыл мен қала арасындағы медициналық қызмет көрсету деңгейіндегі айырмашылық ұзақ уақыт бойы сақталып келді. Әсіресе шалғай елді мекендерде медициналық нысандардың тозуы, заманауи жабдықтардың жетіспеуі және дәрігер тапшылығы тұрғындардың сапалы медициналық көмек алу мүмкіндігін шектеді. Кейбір ауыл тұрғындары қарапайым тексеруден өту немесе тар бейінді маманның қабылдауына жазылу үшін ондаған, тіпті жүздеген шақырым жол жүруге мәжбүр болды. Бұл жағдай халықтың денсаулығына ғана емес, жалпы өмір сапасына да әсер етті.
Сарапшылардың пікірінше, ауылдық денсаулық сақтау саласының басты проблемаларының қатарында инфрақұрылымның ескіруі, тар бейінді мамандардың жетіспеуі және күрделі медициналық қызметтердің аудандық және облыстық орталықтарда шоғырлануы болды. Мұндай жағдай ауыл тұрғындарының уақытылы диагностикадан өтуіне, ауруларды ерте анықтауға және сапалы ем алуына кедергі келтіріп келді. Нәтижесінде кейбір аурулар асқынған кезеңде анықталып, емдеу процесі күрделене түсті.
Сонымен қатар, ауылдық жерлердегі халықтың қартаю үрдісі мен созылмалы аурулардың көбеюі медициналық қызметтердің қолжетімділігіне қойылатын талаптарды одан әрі арттырды. Сондықтан ауылдық денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту тек медициналық инфрақұрылымды дамыту ғана емес, әлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету мен өңірлік даму саясатының маңызды бөлігіне айналды.
Осы мәселелерді шешу мақсатында соңғы жылдары мемлекет ауылдық медицинаны жаңғыртуға ерекше назар аударып, жаңа медициналық нысандар салу, ауруханаларды жаңарту, кадр тапшылығын азайту және цифрлық технологияларды енгізу бағытында ауқымды реформаларды жүзеге асыруда. Бұл шаралар ауыл тұрғындары үшін медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Ұлттық жоба және инфрақұрылымдық серпіліс
Қазақстандағы ауылдық денсаулық сақтау жүйесін жаңғыртудың негізгі құралы – «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы болды. Жобаның басты мақсаты – ауыл тұрғындарын сапалы алғашқы медициналық-санитарлық көмекпен қамтамасыз ету, медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру және өңірлер арасындағы денсаулық сақтау саласындағы теңсіздікті азайту. Бұл бастама Мемлекет басшысының ауылдық аумақтарды дамыту жөніндегі тапсырмалары аясында қолға алынып, денсаулық сақтау жүйесіндегі инфрақұрылымдық мәселелерді кешенді түрде шешуге бағытталды.
2026 жылғы ресми деректерге сәйкес, ұлттық жоба аясында еліміздің ауылдық аймақтарында жоспарланған 655 медициналық-санитариялық алғашқы көмек нысаны толық пайдалануға берілді. Олардың қатарында дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік-акушерлік пункттер және медициналық пункттер бар. Нәтижесінде шамамен 1 миллион ауыл тұрғыны медициналық қызметтерге бұрынғыдан әлдеқайда жақын қол жеткізу мүмкіндігіне ие болды. Бұл өз кезегінде ауыл тұрғындарының уақытылы медициналық тексеруден өтуіне, ауруларды ерте анықтауға және профилактикалық көмектің тиімділігін арттыруға ықпал етуде.
Бұл нысандардың басым бөлігі бұрынғы тозығы жеткен немесе апатты жағдайдағы ғимараттардың орнына салынды. Кейбір елді мекендерде медициналық мекемелер алғаш рет ашылып отыр. Заманауи үлгіде бой көтерген жаңа нысандар қажетті медициналық жабдықтармен қамтамасыз етіліп, пациенттерге қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Мұндай өзгерістер ауыл тұрғындарының аудан орталығына немесе қалаға қатынамай-ақ бастапқы медициналық көмек алуына мүмкіндік берді.
Сонымен қатар, жаңа медициналық нысандардың іске қосылуы ауыл тұрғындары үшін профилактикалық тексерулердің, вакцинацияның, жүкті әйелдер мен балаларды бақылаудың қолжетімділігін арттырды. Сарапшылардың пікірінше, алғашқы медициналық көмектің ауыл тұрғындарына жақындауы аурулардың асқыну қаупін азайтып, денсаулық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл ауылдық жерлерде өмір сүру сапасын арттыруға және халықтың денсаулығын нығайтуға бағытталған мемлекеттік саясаттың нақты нәтижелерінің бірі болып отыр.
Аудандық ауруханаларды жаңғырту
Ұлттық жоба тек ауылдық медициналық пункттер салумен шектелмейді. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елімізде 32 аудандық аурухана көпбейінді аудандық орталық аурухана деңгейіне дейін жаңғыртылып жатыр. Бұл жобалардың толық аяқталуы 2026 жылға жоспарланған.
Жаңғыртылған ауруханаларда инсульт орталықтары, кардиология бөлімдері, травматология және реанимация қызметтері дамытылуда. Нәтижесінде ауыл тұрғындары күрделі диагноздар бойынша көмек алу үшін облыс орталықтарына жиі бармайтын болады.
Министрліктің бағалауынша, бұл жаңғырту жобалары жүрек-қан тамырлары ауруларынан болатын өлім-жітімді шамамен 20 пайызға дейін төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 4 миллионнан астам ауыл тұрғыны жоғары технологиялық медициналық қызметтерге қол жеткізе алады.
Кадр тапшылығы: оң өзгерістер бар
Ауыл медицинасындағы ең күрделі мәселелердің бірі – кадр тапшылығы. Көптеген жас мамандар кәсіби даму мүмкіндіктері мен әлеуметтік жағдайдың қолайлылығына байланысты ірі қалаларда жұмыс істеуді жөн көретіндіктен, ауылдық жерлерде дәрігер жетіспеушілігі ұзақ уақыт бойы сақталып келді. Бұл жағдай әсіресе шалғай елді мекендерде айқын байқалды. Кейбір ауылдарда тұрғындар тар бейінді мамандардың қабылдауына қол жеткізу үшін аудан немесе облыс орталығына баруға мәжбүр болды, ал бұл өз кезегінде ауруларды дер кезінде анықтауға және сапалы ем алуға кедергі келтірді.
Алайда соңғы екі жылда бұл бағытта оң өзгерістер байқалады. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, республика бойынша дәрігерлер тапшылығы 19,6 пайызға қысқарған. Ал ауылдық жерлердегі тапшылық көрсеткіші 26,7 пайызға төмендеген. Бұл көрсеткіштер мемлекеттік қолдау шараларының белгілі бір нәтиже бере бастағанын аңғартады және ауыл медицинасының кадрлық әлеуетін нығайту бағытындағы жұмыстардың тиімділігін көрсетеді.
Мамандарды ауылға тарту үшін көтерме жәрдемақылар, тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламалары және әлеуметтік қолдау шаралары кеңейтілуде. Кейбір өңірлерде ауылға барған дәрігерлерге бірнеше миллион теңгеге дейін біржолғы төлемдер қарастырылған. Сонымен қатар қызметтік тұрғын үй беру, жеңілдетілген несие бағдарламаларына қатысу мүмкіндігі және жергілікті бюджет есебінен қосымша ынталандыру тетіктері де енгізіліп жатыр. Мұндай қолдау шаралары жас мамандардың ауылдық жерлерде тұрақтап қалуына ықпал етуді көздейді.
Соған қарамастан, мәселе толық шешілді деуге әлі ерте. Әсіресе анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог, педиатр, онколог және кардиолог сияқты мамандарға сұраныс жоғары күйінде қалып отыр. Сарапшылардың пікірінше, кадр тапшылығын түбегейлі шешу үшін қаржылық ынталандырумен қатар, ауылдық жерлердегі өмір сүру сапасын арттыру, кәсіби біліктілікті үздіксіз жетілдіру мүмкіндіктерін кеңейту және медицина қызметкерлеріне қолайлы еңбек жағдайын қалыптастыру маңызды. Тек осындай кешенді тәсіл ғана ауылдық денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуына негіз бола алады.
Цифрландыру және телемедицина мүмкіндіктері
Ауылдық денсаулық сақтауды дамытудағы жаңа бағыттардың бірі – цифрландыру және телемедицина технологияларын кеңінен енгізу. Бұл бағыт медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттырып қана қоймай, ауыл мен қала арасындағы денсаулық сақтау саласындағы алшақтықты азайтуға мүмкіндік береді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, цифрлық шешімдер шалғай елді мекендердегі тұрғындарға сапалы медициналық көмек көрсетудің тиімді тетіктерінің біріне айналып отыр.
Жаңа салынған медициналық нысандардың бір бөлігінде телемедицина кабинеттері іске қосылған. Бұл ауыл тұрғындарына облыстық немесе республикалық деңгейдегі дәрігерлердің кеңесін қашықтан алуға мүмкіндік береді. Соның арқасында пациенттер кейбір жағдайларда ұзақ жол жүрмей-ақ білікті мамандардың қорытындысын алып, емдеу тактикасын нақтылай алады. Бұл әсіресе созылмалы аурулары бар науқастар, жүкті әйелдер мен қарт адамдар үшін маңызды.
Телемедицина тар бейінді мамандар жетіспейтін ауылдық өңірлер үшін маңызды құралға айналып отыр. Оның көмегімен жергілікті дәрігерлер күрделі клиникалық жағдайлар бойынша жетекші медициналық орталықтардың мамандарымен онлайн кеңес өткізе алады. Бұл диагноз қоюдың дәлдігін арттырып, емдеу сапасын жақсартуға ықпал етеді.
Сонымен қатар электрондық денсаулық паспорты, онлайн тіркелу жүйесі, электрондық рецепт және цифрлық диагностика элементтері медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруда. Бұл жаңашылдықтар қағаз құжат айналымын азайтып, пациент туралы ақпаратты жылдам алуға мүмкіндік береді. Сарапшылардың пікірінше, цифрландыру мен телемедицина алдағы жылдары ауылдық денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттырудағы негізгі факторлардың біріне айналып, медициналық көмектің сапасын жаңа деңгейге көтеруге ықпал етеді.
Шешімін күткен мәселелер
Жүргізіліп жатқан реформаларға қарамастан, ауылдық медицинада шешімін күткен мәселелер де аз емес. Соңғы жылдары жаңа медициналық нысандардың салынуы, ауруханалардың жаңғыртылуы және цифрлық технологиялардың енгізілуі айтарлықтай нәтиже бергенімен, жүйенің тұрақты әрі тиімді жұмыс істеуі үшін бірқатар түйткілді мәселелерді шешу қажет.
Біріншіден, өңірлер арасындағы айырмашылық сақталуда. Кейбір облыстарда медициналық инфрақұрылым қарқынды дамып, жаңа нысандар заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілсе, шалғай аудандар мен елді мекендерде қызмет сапасы әлі де төмен деңгейде қалып отыр. Бұл тұрғындардың сапалы медициналық көмекке тең дәрежеде қол жеткізуіне кедергі келтіріп, өңірлік теңсіздікті сақтап отыр.
Екіншіден, медициналық кадрларды ауылда ұзақ мерзімге ұстап қалу мәселесі өзекті күйінде қалып отыр. Біржолғы төлемдер мен әлеуметтік қолдау шаралары мамандарды тартуға көмектескенімен, олардың ауылдық жерлерде тұрақтап қалуына әрдайым әсер ете бермейді. Өйткені бұл мәселе тек жалақы деңгейімен шектелмейді. Тұрғын үй, әлеуметтік инфрақұрылым, балалардың білім алу мүмкіндігі және кәсіби даму перспективалары сияқты факторлар да маңызды рөл атқарады.
Үшіншіден, ауыл тұрғындарының профилактикалық тексерулерге қатысу белсенділігі жеткіліксіз. Көп жағдайда азаматтар дәрігерге ауру асқынған кезде ғана жүгінеді. Бұл ауруларды ерте анықтау мүмкіндігін азайтып, емдеу шығындарын арттырады. Мамандардың пікірінше, халық арасында профилактикалық мәдениетті қалыптастыру, скринингтік бағдарламалардың маңызын түсіндіру және салауатты өмір салтын насихаттау жұмыстары әлі де күшейтуді қажет етеді.
Сарапшылардың пайымдауынша, ауылдық денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігі тек жаңа ғимараттар мен жабдықтарға ғана емес, сонымен қатар кадрлық тұрақтылыққа, медициналық қызметтердің сапасына және тұрғындардың денсаулыққа деген жауапкершілік деңгейіне де байланысты. Сондықтан алдағы кезеңде реформалардың басты мақсаты инфрақұрылымды дамыту ғана емес, көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру болуы тиіс.
2026 жылғы ресми деректер Қазақстанның ауылдық денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту бағытында айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізгенін көрсетеді. Ел бойынша 655 жаңа медициналық нысанның пайдалануға берілуі, аудандық ауруханалардың жаңғыртылуы, телемедицина жүйесінің енгізілуі және дәрігер тапшылығының қысқаруы ауыл тұрғындары үшін медициналық көмектің қолжетімділігін едәуір жақсартты.
Дегенмен, ауылдық медицина мәселесі тек ғимарат салумен немесе жаңа жабдық алумен шешілмейді. Оның табысты болуы үшін кадрлық әлеуетті күшейту, профилактикалық медицинаны дамыту және өңірлік теңсіздікті азайту бағытындағы жұмыстар жалғасуы қажет.
Өйткені ауыл тұрғындарының денсаулығы – елдің демографиялық әлеуеті мен әлеуметтік тұрақтылығының маңызды көрсеткіші. Ал ауыл медицинасының сапасы мемлекет дамуының нақты өлшемдерінің бірі болып қала береді.
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