Дәрі-дәрмек шикізаты салықтан босатылуы мүмкін – ДСМ

Қазақстанда дәрі өндіруге пайдаланылатын импорттық шикізатты ҚҚС-дан босату жоспарланып отыр. Бұл туралы Үкімет отырысында Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі мен МӘМС жүйесі аясында сатып алынатын дәрілік препараттарды өндіруде қолданылатын импорттық субстанциялар мен шикізатты ҚҚС-дан босату жөніндегі Үкімет қаулысының жобасы әзірленді, – деді министр.
Қазақстанда өндірілетін дәрілік препараттарды сатып алу көлемі 170 млрд теңгеге жеткен. Министрлік отандық өндірушілер арасында бәсекелі орта қалыптастыруды жоспарлап отыр.
Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында дәрі-дәрмек нарығындағы тәртіпті реттеуді тапсырған болатын.