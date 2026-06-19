Дания Еуропалық Одақтағы ең қымбат ел атанды

Зерттеуге сәйкес, Даниядағы баға деңгейі ЕО орташа көрсеткішінің 140%-ын құраған.

Бүгiн 2026, 01:29
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 01:29
Бүгiн 2026, 01:29
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Фото: depositphotos.com

2025 жылы Данияда тауарлар мен қызметтердің баға деңгейі Еуропалық Одақтағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұл туралы Еуростат деректерінде айтылды.

Зерттеуге сәйкес, Даниядағы баға деңгейі ЕО орташа көрсеткішінің 140%-ын құраған. Одан кейін Ирландия (136%) және Люксембург (132%) тұр.

Ал ең арзан елдер қатарында Болгария (63%), Румыния (65%) және Польша (73%) бар.

Еуростат сонымен қатар тұрғын үй шығындары айтарлықтай айырмашылыққа ие екенін атап өтті: Ирландияда бұл көрсеткіш ЕО орташа деңгейінің 190%-ына жетсе, Болгарияда 41%-ды құраған.

Тағам және алкогольсіз сусындар санатында ең жоғары баға Люксембургте (122%), ал ең төмені Румынияда (80%) тіркелген.

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