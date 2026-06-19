Дания Еуропалық Одақтағы ең қымбат ел атанды
Зерттеуге сәйкес, Даниядағы баға деңгейі ЕО орташа көрсеткішінің 140%-ын құраған.
Бүгiн 2026, 01:29
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Бүгiн 2026, 01:29Бүгiн 2026, 01:29
137Фото: depositphotos.com
2025 жылы Данияда тауарлар мен қызметтердің баға деңгейі Еуропалық Одақтағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Бұл туралы Еуростат деректерінде айтылды.
Зерттеуге сәйкес, Даниядағы баға деңгейі ЕО орташа көрсеткішінің 140%-ын құраған. Одан кейін Ирландия (136%) және Люксембург (132%) тұр.
Ал ең арзан елдер қатарында Болгария (63%), Румыния (65%) және Польша (73%) бар.
Еуростат сонымен қатар тұрғын үй шығындары айтарлықтай айырмашылыққа ие екенін атап өтті: Ирландияда бұл көрсеткіш ЕО орташа деңгейінің 190%-ына жетсе, Болгарияда 41%-ды құраған.
Тағам және алкогольсіз сусындар санатында ең жоғары баға Люксембургте (122%), ал ең төмені Румынияда (80%) тіркелген.
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