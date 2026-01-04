CNN: Мадуро мен оның әйелі Нью-Йорктегі қамау орталығына жеткізілді

АҚШ билігі Венесуэла президенті Николас Мадуро мен оның жұбайы Силия Флоресті Нью-Йорк қаласының оңтүстігіндегі Бруклин ауданында орналасқан қамауға алу орталығына жеткізді. Бұл туралы CNN телеарнасы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ақпаратқа сәйкес, Мадуро мен Флоресті алып келген ұшақ Нью-Йорк штатындағы Стюарт қаласында орналасқан АҚШ Ұлттық гвардиясының әуе базасына жергілікті уақыт бойынша шамамен 16:30-да қонған (Астана уақытымен 02:30). Осыдан кейін Венесуэла президенті мен оның әйелі Манхэттенге, АҚШ-тың есірткіге қарсы күрес басқармасына (DEA) жеткізіліп, кейін қамау орталығына жіберілген.
Тасымалдау барысында америкалық билік тікұшақтар мен арнайы көліктерді пайдаланғаны хабарланды.
NBC News дерегінше, Николас Мадуро 5 қаңтарда Нью-Йоркте сот алдына тартылуы мүмкін.