Чилиде автобус пен жүк көлігі соқтығысып, 12 адам қаза тапты
Тағы 15 адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.
8 Қараша 2026, 17:49
БӨЛІСУ
8 Қараша 2026, 17:498 Қараша 2026, 17:49
170Фото: Reuters
Чилидің орталық бөлігінде жолаушылар автобусы, самосвал және жеңіл көлік қатысқан жол апатынан кемінде 12 адам қаза тапты. Тағы 15 адам жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, жол-көлік оқиғасы ел астанасы Сантьягоның батысындағы Вальпараисо өңіріне қарасты Санто-Доминго муниципалитетінде, Ruta de la Fruta тасжолында болған.
Қаза тапқандар санын президенттің өңірдегі өкілі Мануэль Мильонес растады.
Қазір апаттың мән-жайы мен себептері анықталып жатыр.
Ең оқылған:
- Жаңа соққылардан кейін Қатар АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздерді жалғастырып жатыр
- Қазақстан мен Тәжікстан ынтымақтастық жөнінде 14 құжатқа қол қойды
- Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы автомобиль және теміржол көлігімен жүк тасымалының көлемі 7 млн тоннаға жетті
- «Бір үйдің мекенжайын 17 адам пайдаланған»: Саясаттанушы әлеуметтік көмек жүйесіндегі олқылықтарды атады
- Эмомали Рахмон Қазақстанның экономикалық даму саласындағы елеулі жетістіктерін атап өтті