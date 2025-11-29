Cенаторлар Президент тапсырмаларының орындалу барысымен танысты

Парламент Сенатының төрағасы және Палата депутаттары Мемлекет басшысы берген тапсырмалардың орындалуына мониторинг жүргізу аясында елордадағы бірқатар мектептің қызметімен және инфрақұрылымымен танысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сенаторлар бастауыш мектептің мамандандырылған кабинеттерінде, IT-зертханаларда, кітапханалар мен спорт залдарында болып, педагогтармен білім және ғылым саласын дамытудың өзекті мәселелерін талқылады.
Мәулен Әшімбаев соңғы жылдары елімізде білім және ғылым жүйесін жетілдіруге арналған кешенді реформалар жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Нақты айтқанда, талантты оқушыларды қолдау және олардың ғылыми қызметін ынталандыру, адам капиталын дамыту, кедергісіз орта қалыптастыру, мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін арттыру бағытында жүйелі шаралар қабылданды.
Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен 2019 жылдан бері білім саласының бюджеті үш есе артты. Осы уақытта 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1200 мектеп ашылды. Оның ішінде Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында салынған білім ордалары да бар. Сондай-ақ «Педагог мәртебесі туралы» арнайы заң қабылданды. «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» атағы белгіленді. Мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын жақсарту бағытында да нақты шаралар қабылданып, соңғы төрт жылдың ішінде ұстаздардың жалақысы 2 есе өсті, – деп Палата Спикері Мемлекет басшысы Тамыз конференциясында белгілеп берген маңызды міндеттерге тоқталып өтті.
Сонымен қатар Мәулен Әшімбаев білім беру тәрбиемен қатар жүретін үдеріс екеніне назар аударды. Ол қазіргі таңда озық технологиялардың қарқынды дамуын тілге тиек етіп, бұл жағдайда жас ұрпақтың бойына дұрыс құндылықтарды сіңірудің маңызды екенін айтты. Осы істе мұғалімдердің рөлі мен жауапкершілігі ерекше екені анық. Сенат Төрағасы аталған бағытта Абайдың «Толық адам» философиясы мен Мемлекет басшысының «Адал азамат» тұжырымдамасына негізделген және ұлттық бірегейлікке табан тіреген білім берудің жаңа моделі қажет екенін атап өтті.
Мектептерге білім беріп қана қоймай, жас буынды рухани дамытатын, жаңа әлемге бейімдейтін, бәсекеге қабілетті ұрпақ етіп қалыптастыратын бағдарлама қажет. Осы орайда еліміздегі мектептер Отанымызды одан әрі өркендететін патриот, білімді, білікті азаматтардың жаңа буынын қалыптастыруға ықпал етеді деп сенеміз, – деп Мәулен Әшімбаев кездесуге қатысушыларды осы жолда белсенділік танытуға шақырды.
Жалпы, сенаторлар бүгін Астана қаласындағы №107 жайлы мектепке барып, ұстаздар қауымымен кездесті, сондай-ақ, білім беру тәсілдерімен және стандарттарымен танысты. Бұдан басқа, Қазақстандық халықаралық мектептің (KIS) және Республикалық физика-математика мектебінің басшылығымен және педагогтарымен жүздесті. Депутаттарға оқушылардың IT-HUB, робототехника, ЖИ саласындағы жұмыстары және STEM зертханалары мен Apple сыныбы таныстырылды.